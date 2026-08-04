Siguen las reacciones por la acusación que recae sobre Diego Alonso Serna Lopera, exfutbolista colombiano, por presunta importación de hidrocodona y conspiración para importar hidrocodona a Estados Unidos.

El medio Local 10 ha seguido de cerca el caso de Diego Serna, señalando que llegó el pasado miércoles 29 de julio al Aeropuerto Internacional de Miami, en un vuelo procedente de Medellín, con dos mochilas negras y sin equipaje documentado.

DIEGO SERNA, a former Major League Soccer player for the now-defunct Miami Fusion, is facing federal drug trafficking charges after being arrested at Miami International Airport, Local 10 News has learned. https://t.co/1gACv9lL2U — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) August 3, 2026

Autoridades colombianas emitieron una alerta de vigilancia, pues sospechaban que Diego Serna viajaba con drogas. Cuando el exjugador llegó a territorio estadounidense, fue sometido a una inspección y encontraron “siete frascos surtidos de vitaminas que contienen aproximadamente 8.975 pastillas” en sus mochilas. Ante esto, Serna admitió la responsabilidad sobre el contenido.

Las autoridades que llevaron a cabo la inspección, en territorio estadounidense, identificaron las pastillas como presunta hidrocodona con acetaminofén. Además, señalaron que arrojaron positivo para opiáceos.

La versión que entregó Diego Serna

El mismo medio Local 10 publicó lo dicho por los agentes federales, con base en el testimonio entregado por Serna. Para empezar, el exjugador “manifestó de inmediato que quería cooperar”.

“Explicó que las pastillas fueron entregadas en su apartamento en Colombia por un amigo llamado Sebastián, cuyo apellido aseguró no conocer”.

Y añade: “Pagó su boleto de avión como agradecimiento por ayudarle a transportar las pastillas”.

Diego Serna, exfutbolista colombiano que pasó por Estados Unidos. Foto: Getty Images

Siguiendo con el informe entregado por los agentes federales, tan pronto como Serna aterrizara en Miami, iba a recibir una llamada de Sebastián con instrucciones para entregar las pastillas.

Indica que el exjugador le escribió a Sebastián, vía WhatsApp, contándole que ya había llegado a Miami. Todo apunta a que, tras ser descubierto por las autoridades, Serna cooperó para hacer una entrega controlada de las pastillas.

Es decir, concertó con las autoridades migratorias aparentar entregar las drogas. Los agentes tenían todo vigilado y observaron la entrega en la puerta 10 del Aeropuerto Internacional de Miami a una mujer.

“Después de que recogió las pastillas, las autoridades detuvieron a la mujer y confiscaron los narcóticos”, cita Local 10 con base en la denuncia, y agrega: “Durante la detención, las autoridades observaron que el teléfono celular de la mujer recibió numerosas llamadas de un contacto guardado como ‘Sebastián hijo’”.

Sobre la mujer, señalan que se desconoce si enfrentará cargos. En cuanto a Diego Serna, el medio referenciado cita que fue acusado “de importación de hidrocodona y conspiración para importar hidrocodona a Estados Unidos”, y que el jueves (30 de julio) compareció ante un tribunal federal en Miami, luego de lo cual pudo salir en libertad tras pagar una fianza garantizada de 100.000 dólares.

“También se le ordenó entregar su pasaporte y restringir sus desplazamientos al Distrito Sur de Florida. Además, tiene prohibido visitar instalaciones de transporte”, añade el medio referenciado.