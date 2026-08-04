Top 15 de los carros más vendidos en Colombia durante julio de 2026

A lo largo de este 2026, el vehículo Tesla Model Y ha liderado el ranking general de las ventas en Colombia, posicionándose como el automóvil preferido por los colombianos. Sin embargo, Tesla no es la marca más vendida en el país y otras compañías lo superan en términos de unidades vendidas acumuladas.

Venta de vehículos nuevos mantiene su aceleración en Colombia; esto creció en el mes de julio

El más reciente informe de ANDI y Fenalco, sustentado en cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), detalla que se matricularon 28.633 vehículos nuevos, que el mercado creció un 20% en comparación con el mismo periodo en 2025, entre otras conclusiones del estudio.

Este es el top 15 de carros nuevos más vendidos en Colombia durante julio de 2026:

Tesla Model Y con 1.795 unidades matriculadas. Kia Picanto con 1.022 unidades matriculadas. Renault Duster con 983 unidades matriculadas. Mazda CX-30 con 805 unidades matriculadas. Kia K3 con 801 unidades matriculadas. Kia Sportage con 717 unidades matriculadas. Toyota Corolla Cross con 712 unidades matriculadas. Toyota Land Cruiser Prado con 625 unidades matriculadas. Renault Kardian con 534 unidades matriculadas. Mazda 2 con 490 unidades matriculadas. Chevrolet Onix con 488 unidades matriculadas. Suzuki Swift con 449 unidades matriculadas. Hyundai Kona con 438 unidades matriculadas. Toyota Hilux con 426 unidades matriculadas. Suzuki Fronx con 414 unidades matriculadas.

El Kia Picanto es el segundo carro más vendido, luego del reconocido Tesla Model Y. Foto: Getty Images

Conclusiones

Entre los hallazgos más llamativos de este ranking se destaca la consolidación de Kia, siendo la marca que más aporta modelos al top 15, ubicando tres modelos, superando a todas las otras marcas con las que compite.

Por su parte, Toyota también aporta tres vehículos a su top; aunque Kia lo supera en unidades vendidas, las dos marcas están igualadas en cantidad de automóviles en el top. Sin embargo, es llamativo que los modelos pertenezcan a segmentos completamente distintos (SUV compacta, SUV de lujo y pick-up), lo que refleja una oferta diversificada de los japoneses.

La firma japonesa aporta 3 modelos al ranking. Foto: Getty Images

En esa misma línea, resalta el dominio de los autos tipo SUV o camionetas; entre estos 15 modelos, 9 son de este tipo, lo que permitiría a algunos afirmar que los compradores priorizan la comodidad al transportarse.

Entre otras, brilla por su ausencia marcas como Ford, Nissan o Volkswagen que, aunque son parte de las calles colombianas, no aportan ningún modelo a este ranking de los vehículos más vendidos en Colombia durante julio de 2026.

Por último, es innegable el dominio del Tesla Model Y, pues su diferencia con el segundo del ranking —que es el Kia Picanto— demuestra una amplia ventaja de la compañía de vehículos eléctricos y reconfirma el auge de este tipo de automóviles en Colombia.

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