El mercado automotor sigue teniendo grandes avances en este 2026 para Colombia, incrementando el número de venta de sus unidades en comparación con años anteriores.

Venta de vehículos nuevos mantiene su aceleración en Colombia; esto creció en el mes de julio

Cada vez más se observa a múltiples usuarios adquirir nuevos vehículos, de los cuales algunos están diseñados con energías renovables sostenibles. Esto ha derivado en un auge tanto para los carros eléctricos como para los híbridos.

Los más recientes registros compartidos por ANDI y Fenalco indican que en el mes de julio, un total de 28.633 vehículos nuevos fueron registrados en el país, conllevando un crecimiento del 20 %.

El mercado de vehículos eléctricos e híbridos continúa ganando participación dentro de las matrículas de carros nuevos en Colombia. Foto: COLPRENSA

En el caso de coches eléctricos e híbridos, estos juntos matricularon 14,280 unidades durante el mes; si se refiere a lo transcurrido del año, estos forman un total de 83,362 carros registrados.

Esto significa que alrededor de 45 de cada 100 vehículos nuevos matriculados en Colombia forman parte de esta clase de coches.

Dentro de los más destacados, se encuentra uno cuya marca ha estado presente en poco tiempo en el país, pero que se ha logrado consolidar no solamente como el modelo más vendido en formatos sostenibles, sino que además es la más querida por usuarios en el 2026, llegando a vender más de 10.000 unidades hasta la fecha.

El carro más vendido en Colombia durante el 2026

De acuerdo con los registros emitidos por la ANDI y Fenalco, el carro más vendido durante lo transcurrido del año ha sido nada más y nada menos que el Tesla Model Y.

Este coche es una SUV eléctrica que cada vez se está viendo en las calles de distintas ciudades. Los datos indican que en el mes de julio se vendieron 1.795 unidades, superando a otros modelos como el KIA Picanto y el Renault Duster.

Las ventas acumuladas del Tesla Model Y superan las 10.000 unidades, liderando tanto el segmento eléctrico como el mercado nacional. Foto: Getty Images

Pero el dominio del carro en el mercado es mucho más notable cuando se juntan los meses acumulados del 2026. El Tesla Model Y ha vendido un total de 10.259 vehículos, rectificándose como la unidad eléctrica más vendida y asimismo el coche más comprado por usuarios en el país.

El modelo que se encuentra más cercano a las cifras del carro de la compañía estadounidense es el Renault Duster, el cual registra 6.547 unidades. Es decir, una diferencia de 3,712 entre ambos vehículos.

“El Model Y reúne características que hoy valoran los consumidores, como tecnología, autonomía y equipamiento, atributos que también ofrecen otros vehículos eléctricos disponibles en el mercado colombiano. Este comportamiento también refleja la madurez que ha alcanzado el mercado colombiano de vehículos eléctricos, impulsado por una oferta cada vez más amplia y por el trabajo continuo de las marcas que han venido promoviendo estas tecnologías durante los últimos años”, comentó Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor de Fenalco, en entrevista con SEMANA.

El impacto de Tesla en Colombia

Desde su llegada al país a finales del año 2025, la marca de carros estadounidense Tesla ha sido una de las más influyentes para la transición de vehículos sostenibles en el país.

¿Cómo le irá a Tesla en Colombia de cara al segundo semestre de 2026? Fenalco comparte su postura

La empresa del multimillonario Elon Musk no solamente ha dominado el sector eléctrico durante este 2026, sino que también se ha mantenido como una de las marcas más destacadas en el sector automotor, quedando en el top 10.

Esto ha derivado en que mucha gente comience a optar por los modelos que ofrecen, que si bien son pocos en el mercado, son demasiado deseados por varios usuarios del país.

El crecimiento de Tesla en Colombia ha impulsado la adopción de vehículos eléctricos y fortalecido la competencia en el sector automotor. Foto: Getty Images

“El desempeño de Tesla obedece al reconocimiento global de la marca y a una estrategia comercial innovadora que ha generado interés entre los consumidores. Asimismo, este resultado es fruto del trabajo que durante años han desarrollado los importadores y distribuidores de vehículos eléctricos en Colombia para consolidar el ecosistema del sector y fortalecer la confianza de los consumidores en estas tecnologías”, comentó Visbal.