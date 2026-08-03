Tabla de reclasificación tras las victorias de Atlético Nacional y América: Santa Fe se hunde

Atlético Nacional sigue sacando diferencias como líder en la tabla de reclasificación. Aunque el conjunto verdolaga no salió campeón en el primer semestre, tiene mucho terreno abonado para conseguir el cupo a Copa Libertadores 2027.

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América de Cali empezó con pie derecho el campeonato y ha estado recortando diferencia en la parte alta, mientras que Independiente Santa Fe pierde posiciones a raíz de su mal comienzo ante Águilas Doradas y Once Caldas.

Nacional está en el primer puesto con 54 puntos, seguido por Junior y Deportes Tolima. Cabe recordar que el cuadro Tiburón ya tiene cupo asegurado a Libertadores por ser el campeón vigente del fútbol profesional colombiano.

Así va la tabla de reclasificación

Para ver la tabla de reclasificación, a continuación, haga clic en las tres líneas de la parte superior derecha, y después seleccione “Reclasificación”:

La reclasificación es fundamental para definir los cupos a torneos internacionales del próximo año. En ella se hace la sumatoria de los puntos conseguidos en el ‘todos contra todos’, cuadrangulares o playoffs durante los dos semestres que dura la presente temporada.

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Colombia tiene cuatro cupos para Copa Libertadores y cuatro cupos para Copa Sudamericana, que se reparten así:

Copa Libertadores 2027

Campeón del primer semestre.

Campeón del segundo semestre.

Primer equipo de la reclasificación que no haya sido campeón.

Segundo equipo de la reclasificación que no haya sido campeón.

Copa Sudamericana 2027

Campeón de la Copa BetPlay.

Tercer equipo de la reclasificación que no tenga cupo a Libertadores.

Cuarto equipo de la reclasificación que no tenga cupo a Libertadores.

Quinto equipo de la reclasificación que no tenga cupo a Libertadores.

Atlético Nacional sigue como líder sólido en la reclasificación. Foto: Colprensa

Atlético Nacional, líder absoluto

Más allá de tener un pie en la Copa Libertadores 2027, Atlético Nacional le apunta al título para sacarse la espina de lo que sucedió el semestre pasado ante Junior.

La llegada de Lucas González fue un soplo de renovación para el conjunto verdolaga, que empezó el campeonato con una contundente victoria ante Jaguares en condición de visitante. Más allá de los disturbios protagonizados por sus hinchas, dentro de la cancha fue una nueva exhibición ofensiva del conjunto antioqueño.

“Para ganar y ser campeón, el primer objetivo es asegurar, lo más rápido posible, la clasificación a Copa Libertadores. La historia dice que tenemos que estar ahí y, luego, en diciembre, ganar el título”, apuntó González sobre la tabla de reclasificación.

Hasta ahora todo marcha sobre ruedas en Nacional, pero quieren más. “Tenemos que construir para ilusionar a los hinchas, para que se sientan bien representados”, agregó el estratega bogotano.

El próximo partido tendrá un poco más de exigencia. Los verdes enfrentarán al América de Cali en uno de los clásicos más importantes del fútbol profesional colombiano, alimentado por la rivalidad entre ambas hinchadas.