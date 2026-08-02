Invaden cancha del Jaguares vs. Nacional, por Liga BetPlay: incidentes en tribunas y suspensión

Momentos de tensión se vivieron este domingo, 2 de agosto, en medio del partido de Liga BetPlay entre Jaguares y Atlético Nacional, válido por la fecha 2.

Cuando transcurría el minuto 42 del primer tiempo, el juego tuvo que ser suspendido por desmanes en una de las tribunas. El campo fue invadido por aficionados que buscaron salvaguardarse de lo que pasaba en una de las gradas.

Jaguares 0-3 Atlético Nacional

Fecha 2

⚽️ 7' Marlon Moreno

⚽️ 19' Andrés Sarmiento

⚽️ 32' Alfredo Morelos

🏟 Algunos aficionados invadieron el gramado del Estadio Jaraguay de Monteria.

🚨 42' Partido suspendido y cuerpos técnicos con jugadores permanancen en los camerinos. pic.twitter.com/Ir1y6D4xzO — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) August 2, 2026

Videos de los aficionados que se encontraban al otro lado de donde se producía el hecho retrataron la gravedad de lo sucedido.

Algunas sillas fueron desprendidas de su sitio y había preocupación por parte de algunos asistentes el escenario deportivo. Por varios minutos el juego quedó parado, hasta que las autoridades lograron restablecer la tranquilidad y dar garantías para la continuidad del partido.

Después de varios minutos de estar paralizado el compromiso el árbitro central del juego y los comisarios de Dimayor decidieron que se reanudase el duelo que iba 0-3 en favor de los de Medellín.

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Atlético Nacional fue una tromba en el PT

Antes de la compleja situación que se vivió en las gradas, Atlético Nacional ya había encaminado su victoria en la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-II con tres goles.

Marlos Moreno (7′), Andrés Sarmiento (19′) y Alfredo Morelso (32′) inclinaron el resultado a favor de los verdolagas contra un contrario que no pudo hacer frente al poderío de los dirigidos el DT, Lucas González.

Con dicho triunfo parcial, el elenco paisa ya se metía en el grupo de los ochos clasificados habiendo jugado apenas un partido. La diferencia de gol a su favor de +3 lo hacía ser séptimo de la tabla de posiciones, por encima de América, Deportivo Cali y Millonarios.

Lo que va de la fecha 2

Deportivo Independiente Medellín y Millonarios celebraron durante el pasado sábado triunfos vitales frente a Deportivo Cali y Junior de Barranquilla, respectivamente.

El poderoso consiguió una agónica victoria por 1-0 sobre Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot, en compromiso correspondiente a la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II.

Cuando el empate parecía definitivo, Diego Moreno apareció en el minuto 90+3 para marcar el único gol del encuentro y desatar la celebración de la delegación del DIM.

Amaranto Perea, técnico, celebró así su segunda victoria al hilo en el inicio de la liga colombiana. En su debut ya había hecho la tarea ante Deportivo Pasto el fin de semana pasado, al que le ganó con marcador de 3-2.

Un respiro para Millonarios en Barranquilla

Millonarios logró una valiosa victoria por 1-0 frente a Junior de Barranquilla en el estadio Romelio Martínez, en compromiso correspondiente a la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II.

🔵🤩 ¡Millonarios consiguió un triunfo de oro a domicilio contra Junior! ¡Contreras aseguró el 1-0 contra el ‘tiburón’ con un gol agónico en la segunda jornada de #LALIGAxWIN! pic.twitter.com/HvugMeU8wf — Win Sports (@WinSportsTV) August 2, 2026

El equipo dirigido por Fabián Bustos encontró el premio a su insistencia en el tiempo de reposición gracias a un gol de Rodrigo Contreras, quien marcó al minuto 90+1 para silenciar al público barranquillero.

Dicha victoria encaminó las cosas para los capitalinos luego de haberse estrenado con derrota vs. Atlético Bucaramanga en la fecha 1. Con sus primeros tres puntos en la tabla de posiciones, ahora se ubican décimos.