No fue al Mundial y ahora le manda mensaje a Néstor Lorenzo: espectacular gol resuena en Colombia

Se siguen reportando los jugadores que Néstor Lorenzo ‘borró’ para el Mundial 2026. Fueron varios que tal vez poseían números y continuidad en sus clubes, pero no tuvieron lugar en la lista de 26 convocados para la cita mundialista en Norteamérica. En esta ocasión, el encargado de transmitir un contundente mensaje fue el lateral Brayan Vera.

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Actualmente, Vera defiende los colores del CF Montreal de la MLS. Apenas comenzando la temporada, se hizo presente con un golazo tras un espectacular remate de larga distancia, imposible para el arquero de New England Revolution. Sobre el minuto 52, el lateral colombiano ejecutó de gran manera para clasificar como uno de los mejores goles del fin de semana en Estados Unidos.

El gol de Vera aportó para el 2-2 final. Su compañero Pince Osei anotó el segundo minutos después para que Montreal pudiera sumar un punto en condición de local. Brayan es habitual en la nómina titular del club canadiense y lo hace como defensa central o lateral. Incluso, este jugador ya ha estado dentro de la Selección Colombia.

Brayan Vera celebra el golazo en la MLS. Foto: Getty Images

Con Lorenzo al mando, ha sido poco el protagonismo y solamente ha estado en una convocatoria para una ronda de amistosos en el 2023. A sus 27 años de edad, Vera espera volver a un proceso con el equipo nacional mirando la Copa América de 2028 o el Mundial 2030.

GOOOL de Brayan Vera 🇨🇴 a favor de @cfmontreal.



El colombiano pone un fuerte remate al fondo de la red.



¡Qué visión de espacios! pic.twitter.com/ufSIui9rpN — MLS Español (@MLSes) August 2, 2026

Y es que su gol fue totalmente inesperado. Cuando Montreal buscaba espacios desde la primera línea defensiva y abría la cancha, Brayan Vera se atrevió y lanzó un poderoso remate que ya le da la vuelta al mundo.

Su nombre toma fuerza para regresar a la Selección Colombia en la próxima jornada del mes de septiembre, en una nueva fecha Fifa de amistosos, donde se enfrentará a México y Perú.

Yerson Mosquera también dice presente

Además de Brayan Vera, Yerson Mosquera también se une a la lista de mensajes para Néstor Lorenzo. Con el Wolverhampton, que juega en la segunda división de Inglaterra, en la victoria por 3-0 vs. Racing de Santander, el defensa central marcó de cabeza.

Este partido fue un duelo amistoso como parte de la preparación de ambos clubes para una nueva temporada. Los dos se alistan para lograr los objetivos trazados. Asimismo, el zaguero mostró su solvencia en la línea defensiva, pero también respondió en el ataque tras marcar el tercer tanto de cabeza.

De esta manera, Brayan Vera y Yerson Mosquera lanzan mensajes a Lorenzo y muestran que pueden aportar tanto en la defensa como en el ataque con golazos. ¿Estarán en la próxima convocatoria?