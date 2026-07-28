Inesperado ofrecimiento de Juan Carlos Osorio a la Selección Colombia: habló del rol que aceptaría y salario

Aunque la Selección Colombia ya renovó a Néstor Lorenzo como entrenador principal, Juan Carlos Osorio manifestó su interés de ser parte de este recambio que vive el plantel Tricolor.

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La eliminación de Colombia, en el Mundial 2026, desató todo tipo de críticas y opiniones. Varios sectores afirman que algunos jugadores no deberían seguir, y que el elenco nacional vive un recambio generacional importante.

Ahora bien, si no es como entrenador principal, porque ese cargo ya lo tiene Lorenzo, ¿cómo se desempeñaría Osorio en la Selección Colombia? El mismo Juan Carlos afirma que sería asistente del argentino, y trabajaría por el salario mínimo.

Juan Carlos Osorio: “Por un salario mínimo, quiero aportar. Aceptaría ser asistente de Néstor Lorenzo”

“Levanto la mano, y le digo a mi país: yo, Juan Carlos Osorio (…) estoy dispuesto a hacer parte de esta renovación del fútbol colombiano, por un salario mínimo, el que se gana el señor taxista. Por mi país, por mi gente, yo quiero contribuir, quiero aportar”, dijo Osorio en Saque Largo de Win Sports.

"Levanto la mano y le digo a mi país: Yo, Juan Carlos Osorio, estoy dispuesto a hacer parte y a estar en la renovación de la Selección Colombia por un salario mínimo, porque quiero aportar": Juan Carlos Osorio, DT colombiano. #SaqueLargoWIN ⚽🔥 pic.twitter.com/jXH3glDyKJ — Win Sports (@WinSportsTV) July 28, 2026

En ese mismo diálogo, el periodista Sebastián Heredia le preguntó a Osorio: “Si Néstor Lorenzo le dice: ‘Profe, venga a ser asistente técnico mío’, ¿usted acepta?“. A ello, el estratega colombiano no dudó: ”Sí señor, acepto”.

Y, luego, Osorio desarrolló su idea: “Donde eventualmente yo pueda contribuir. Puedo ser uno o puedo ser dos, porque eventualmente, si arranco de ‘dos’ hoy, a futuro puedo llegar a ser ‘uno’. Es en el hoy, en el aquí y en el ahora, donde tengo energía, donde quiero ser partícipe de este proyecto”.

Algunos de los panelistas que lo entrevistaban le dieron a entender que sus palabras se podrían tomar como que le quiere hacer el ‘cajón’ a Lorenzo, o sea, sacarlo del cargo con el tiempo. Osorio, sin pelos en la lengua, lo negó.

“Quiero ser claro con esto. En este momento tengo tres oportunidades, hoy las estoy considerando. Pero dije. “No, quiero estar tranquilo, porque después me voy y por ahí no tengo la oportunidad de expresarle al país colombiano y futbolero que quiero ser parte de esta renovación del fútbol colombiano”, sentenció Osorio.

"Si Néstor Lorenzo me dice que sea su asistente técnico, yo voy": Juan Carlos Osorio, DT colombiano. #SaqueLargoWIN ⚽🔥 pic.twitter.com/iwS8oYJ6EM — Win Sports (@WinSportsTV) July 28, 2026

Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar. Varios aficionados opinaron sobre las palabras de Osorio, y más aún cuando Amaranto Perea, quien era el asistente técnico de Néstor Lorenzo, dejó su cargo en Selección Colombia y se fue como entrenador principal del Deportivo Independiente Medellín.