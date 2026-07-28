Hermana de Yeison Jiménez destapó grave problema que ha enfrentado su familia tras la muerte del cantante

La muerte de Yeison Jiménez dejó un profundo vacío entre sus seres queridos, pero también abrió la puerta a una serie de situaciones que, según su familia, han hecho aún más difícil el proceso de duelo.

La nueva tumba de Yeison Jiménez sorprende por su lujo: este es el detalle que más llamó la atención

Así lo reveló Lina Jiménez, hermana del fallecido cantante, durante una reciente entrevista con La Red, programa de entretenimiento del Canal Caracol, en la cual se sinceró sobre los problemas que han enfrentado desde el fallecimiento del artista.

Durante la conversación, Lina aseguró que la familia ha tenido que lidiar con la difusión constante de información falsa en redes sociales.

Explicó que algunas páginas dedicadas al entretenimiento y ciertos influenciadores publican versiones alejadas de la realidad con el objetivo de generar interacciones y ganar visibilidad, una situación que, en un comienzo, intentó desmentir.

La hermana de Yeison Jiménez dijo que algunas personas han tenido una actitud oportunista tras el fallecimiento del artista. Foto: x

“La verdad, salen cosas que uno, la gente, los que tienen páginas y unos que otros influenciadores, que como por hacer propaganda y hacerse publicidad, ellos mismos dicen unas barbaridades (...) Yo me cansé ya de estarles comentando: oye, esto no es así, yo ya los dejo”, expresó.

La hermana del cantante también cuestionó a quienes, tras la muerte de Yeison, han asegurado públicamente haber sido amigos cercanos del artista.

Según contó, han aparecido varias personas afirmando tener una relación especial con él, mostrando fotografías antiguas como prueba, algo que considera una actitud oportunista.

Revelan nueva canción de Yeison Jiménez antes de su estreno oficial: esta es la letra completa

Aunque reconoció que al principio esos comentarios sí la afectaban emocionalmente, afirmó que con el paso del tiempo decidió dejar de prestarles atención para proteger su tranquilidad y la de su familia.

Otro de los problemas que reveló tiene que ver con el uso de la imagen del cantante. Lina explicó que, cada vez que se publica algún contenido relacionado con las gorras alusivas a Yeison Jiménez, la familia enfrenta intentos de hackeo a sus cuentas oficiales. Además, aparecen personas que comercializan productos sin autorización.

@caracoltv 🤍 Lina Jiménez confiesa que, además del duelo, su familia ha tenido que enfrentar a personas inescrupulosas que buscan aprovecharse del nombre y el legado de YeisonJiménez. LaRedCaracol ♬ sonido original - caracoltv - caracoltv

Señaló que algunos compradores aseguraron haber sido víctimas de estafas al adquirir estos artículos en páginas no oficiales.

Por esa razón, indicó que los abogados de la familia envían requerimientos legales a quienes venden las gorras sin permiso, argumentando que el derecho de imagen del artista pertenece exclusivamente a sus familiares.