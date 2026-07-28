Figura de Colombia rompe el silencio: dijo qué pasó en el camerino por la eliminación del Mundial

¿Hubo pelea en el camerino de la Selección Colombia, luego de la eliminación contra Suiza en el Mundial 2026? Múltiples versiones se han dado al respecto, pero finalmente llegó el pronunciamiento de uno de los referentes del plantel cafetero.

La frase de Lorenzo que habría dividido a la Selección Colombia en el Mundial 2026: se pidió respeto y habría peleas

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Se trata de Jefferson Lerma, volante titular indiscutido en el esquema del técnico Néstor Lorenzo. Habló claro, dijo que no hubo ninguna pelea y no ocultó su sorpresa por las versiones que se dan en la prensa.

Jefferson Lerma: “No sé de qué problemas hablan”

“Bueno, no sé de qué problemas hablan. Yo solamente sé que afuera saben más cosas que nosotros, y eso que yo estoy allá. Pero bueno, cada vez que hemos ‘fracasado’, lo podemos llamar, siempre salen a inventar cosas, pero esa es nuestra cultura”, arrancó afirmando Lerma, en diálogo con Carlos Villamil de DSports.

“Nosotros sabemos lo que ha pasado y sabemos lo que hay en ese grupo humano. Cariño y respeto para cada uno de mis compañeros”, añadió Lerma.

“SIEMPRE SALEN A INVENTAR COSAS”



Jefferson Lerma se refirió a una supuesta pelea en el vestuario luego de la eliminación de Colombia en el #MundialEnDSPORTS.



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Con base a lo dicho por Jefferson, todo en el camerino de la Selección Colombia estaría bien. De momento, es una de las primeras versiones oficiales desde la interna del combinado Tricolor.

Respecto a la eliminación del Mundial, dejó sus sensaciones: “Con el corazón roto, pero pues así es el fútbol y cada día trae su revancha. Ahora estamos pensando en lo siguiente, pensando en lo que se viene y disfrutando cada tiempo que tenemos en familia, con amigos y haciendo cosas que nos llenen otra del corazón.

Jefferson Lerma (segundo de izquierda a derecha) en el Mundial 2026 con la Selección Colombia. Foto: FIFA via Getty Images

Néstor Lorenzo sigue en Selección Colombia. ¿Qué piensa Jefferson Lerma?

Ya es oficial la continuidad de Néstor Lorenzo en el cargo de entrenador de la Selección Colombia. Más allá de las críticas, pues el combinado cafetero llegó a octavos de final, la Federación Colombiana de Fútbol le expresó su respaldo al estratega.

Lerma, quien se prepara para una nueva temporada en Crystal Palace, habló respecto a que Lorenzo siga siendo el entrenador del plantel colombiano.

Las actuaciones de Jefferson Lerma, en Crystal Palace, le permite ser tenido en cuenta en Selección Colombia. Foto: CameraSport via Getty Images

“Es un proceso que ha venido dando frutos, lastimosamente si no llegamos a la final siempre nos van a matar, siempre van a salir a decir que falta algo, pero yo creo que los procesos tienen que respetarse y no se tienen que hacer de cuatro años, sino durar mucho más tiempo. Hay buena materia prima para seguir fomentando y seguir creciendo y creo que Néstor durante todo este tiempo lo ha demostrado. Para mí lo han hecho bien”, dijo el futbolista en el mismo medio referenciado.