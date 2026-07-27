Primeros jugadores de Colombia que se pronuncian por continuidad de Néstor Lorenzo: sin tapujos

Néstor Lorenzo fue ratificado como director técnico de la Selección Colombia, a pesar de la eliminación temprana del equipo nacional en el Mundial 2026.

A pesar de que la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer dicha noticia, no entregó el dato relacionado con el tiempo de duración de dicho vínculo. Hay retos venidores como Copa América 2028 y eliminatorias hacia el Mundial 2030 que el argentino deberán sortear de buena forma.

Néstor Lorenzo, técnico en propiedad de la Selección Colombia. Foto: FIFA via Getty Images

Esa continuidad al proceso de Lorenzo despertó grandes reacciones. Un sector estuvo de acuerdo, mientras otro no por pensarse que sería una prolongación de victorias en amistosos, sin la obtención de títulos oficiales como ha venido sucediendo.

Lerma y Mina se pronunciaron

Dos que han hecho parte de los procesos bajo la dirección del DT argentino son Jefferson Lerma y Yerry Mina. Ambos estuvieron en la reciente Copa Mundo, también en la Copa América en la que se alcanzó la final y más partidos amistosos, como oficiales.

Este par en las últimas horas fue consultado por su perspectiva de dicha decisión de la FCF. Sin tapujos, ambos dieron a entender que estaban de acuerdo con la permanencia del técnico para el futuro de la Selección Colombia.

Lerma en dialogó con ESPN apuntó: “No me sorprendió. Sus números hablan por sí solos”, en defensa del estratega que los ha manejado en el último tiempo.

Al parecer, para quien milita en Inglaterra es importante darle continuidad al trabajo en busca de mejorar lo que no se hace tan bien: “No está bien cada cuatro años estar cambiando de entrenador. Tampoco es necesario”.

A Lorenzo, Lerma le resalta lo logrado en Copa América (ser finalista) y el regresar a un Mundial luego de ocho años: “Ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas que no se vieron durante mucho tiempo”.

Mina también se mostró de acuerdo con lo decidido por las directivas del elenco nacional: “Ha sido una buena elección. Una identidad de juego importante, la cual nos clasificó a este Mundial e hicimos una buena presentación”.

Según lo opinado por el defensor, para llegar a cosechar títulos hay que consolidar un “proceso”: “Hemos venido creciendo y el ‘profe’ está haciendo algo bien. Es de proceso”.

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Estos son los dos primeros que hacen referencia al tema en cuestión. Lerma se cree que siga siendo parte del proceso de cara a un nuevo llamado que se avecina para los amistosos de la fecha Fifa de agosto y septiembre, respectivamente.

Por su lado, con el Mundial se cree que Mina ya cumplió un ciclo en el equipo nacional. Si bien permanece en Europa, la idea es que venga una renovación en todas las posiciones en busca de nuevos talentos al servicio de la Tricolor.

Lo números de Lorenzo de los que Lerma habla

Alcanzar un 68,3% en el tiempo que estuvo hasta la terminación del pasado Mundial, fue lo que impulsó que la dirigencia le extendiera el contrato al DT. Otros datos que lo hicieron confiable al argentino fueron: