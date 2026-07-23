Comunicado de la Selección Colombia sobre Néstor Lorenzo: se definió su futuro y es oficial

Néstor Lorenzo se queda en la Selección Colombia. A pesar de las críticas que recibió tras la eliminación del Mundial 2026, recibió el respaldo del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún.

Este sería el nuevo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en reemplazo de Ramón Jesurún

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“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia, tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores”, informó la entidad en un comunicado.

La FCF destacó los resultados de Lorenzo en la Copa América 2024, la clasificación a la Copa del Mundo después de ocho años y la racha invicta que mantuvo durante 28 partidos.

“Con este acuerdo, la Federación ratifica su respaldo al proceso técnico que lleva el entrenador al frente de nuestra selección”, sentenció.

Néstor Lorenzo ya había dado pistas sobre su continuidad horas antes del anuncio oficial; sin embargo, la decisión de la FCF tomó por sorpresa a aquellos que esperaban un giro radical como consecuencia de la derrota ante Suiza en octavos de final del Mundial 2026.

Jesurún nunca tuvo dudas sobre darle otra oportunidad al cuerpo técnico. Días después de la eliminación en Vancouver (Canadá), había dado el visto bueno para sentarse a negociar la renovación.

Aunque en el comité ejecutivo había división de opiniones, pesaron los resultados conseguidos desde la llegada de Lorenzo en 2021 y el sentir de los jugadores dentro del camerino.

Ahora, el estratega argentino debe definir quién lo acompañará como mano derecha en el cuerpo técnico. Amaranto Perea se fue para dirigir a Independiente Medellín y el puesto de asistente quedó libre con varios candidatos en la baraja.

Néstor Lorenzo llegó a la Selección Colombia primero como asistente técnico en 2011 y luego como director técnico en 2022. Foto: FIFA via Getty Images

Declaraciones de Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo tiene claros sus objetivos para el futuro de la Selección Colombia. “Ahora es momento de recuperar energías y continuar trabajando en el desarrollo de este proyecto. Seguiremos construyendo una Selección más fuerte, manteniendo una idea de juego ofensiva y apuntando a objetivos claros”, declaró para 365 Scores.

Para el DT quedaron cosas buenas después del Mundial. “Recibimos solo un gol en cinco partidos y fuimos el mejor equipo técnicamente. El equipo fue el que tomó la iniciativa en todos los partidos; tuvimos una propuesta ofensiva y ambiciosa. Generamos más opciones de gol que cada uno de los rivales a los que enfrentamos”, analizó.

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“Los mayores desafíos fueron logísticos. Jugamos en ciudades con altitudes, temperaturas, humedad y zonas horarias completamente distintas, comenzando en Ciudad de México, pasando por Guadalajara, Miami, Kansas y finalmente Vancouver”, agregó.

El inicio de este nuevo contrato de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia será en los amistosos de septiembre y octubre, donde se pondrá a prueba su capacidad para renovar la lista de jugadores y darle la oportunidad a aquellos que vienen haciendo fila.