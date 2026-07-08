Ramón Jesurún se pronunció sobre la continuidad de Lorenzo en la Selección Colombia: respuesta oficial

Las especulaciones sobre el futuro del técnico Néstor Lorenzo aumentan tras la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026. La expectativa era alta y por eso el golpe se siente más. La Tricolor cayó en los octavos de final a manos de Suiza en un partido que se veía parejo desde la previa con toque de favoritismo para los colombianos. El 0-0 en los 90′, más el alargue, forzaron los penaltis, donde los suizos se impusieron 4-3.

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De esta manera, Suiza se instala en cuartos de final y enfrentará a la Argentina de Lionel Messi, mientras que Colombia entra otra vez a ese largo desierto donde muchos lanzan opiniones, defienden, atacan, continúan diciendo que es un “logro” o un “fracaso”.

Bajo ese panorama, temas hacia el futuro como la mentalidad, las bases en el fútbol colombiano, las estructuras de los torneos, los jugadores que ya habrían cumplido su ciclo, el recambio generacional y la continuidad del entrenador Néstor Lorenzo se colocan sobre la mesa.

Mientras México confirma a Rafa Márquez como su nuevo DT apenas fue eliminado a manos de Inglaterra días antes en el Estadio Azteca, Ecuador inmediatamente sacó a Sebastián Beccacece y Uruguay analiza candidatos para el reemplazo de Marcelo Bielsa, en la Tricolor parece que todavía se digiere el golpe y se analiza el camino a seguir.

Néstor Lorenzo contra Suiza. Foto: Getty Images

Una voz clave, seguro la más importante para dar un cambio de ciclo o confirmar al DT actual, habló en días pasados, en pleno Mundial 2026, de la continuidad de Néstor Lorenzo. El 23 de junio, cuando la Selección Colombia le ganó 1-0 a RD Congo por la segunda fecha de la fase de grupos, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló con Fabio Poveda de Blu Radio.

Ramón Jesurún sobre la continuidad de Lorenzo

Ante la pregunta del comunicador social, Jesurún dejó claro que espera que las “cosas continúen” con Lorenzo en la dirección técnica. Remató ratificando que es la idea que la FCF plantean.

“Lo de Néstor Lorenzo es muy claro: es el técnico hoy de nuestra selección. Esperemos que con él las cosas continúen, es la idea que tenemos", dijo Ramón Jesurún en Blu Radio.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: FIFA via Getty Images

“El Mundial es un punto de referencia, que fue al fin y al cabo por el cual todas las selecciones contratan a sus técnicos. El objetivo es clasificatorias y llegado el Mundial, lo hemos cumplido con él, que era nuestro propósito. Ya miraremos en las próximas semanas cuál va a ser el futuro de todos”, afirmó el presidente de la FCF.

Ya con la eliminación consumada, el dirigente y la cúpula analizan qué hacer y si efectivamente le darían continuidad al entrenador argentino.