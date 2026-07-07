La confesión de Jhon Arias: lo que falló en Colombia y lo que se debe corregir para triunfar en la Copa del Mundo

La Selección Suiza venció por penales 4-3 a Colombia en el último partido de octavos de final del Mundial 2026, en el BC Place de Vancouver, Canadá, y ahora los suizos jugarán contra la campeona del mundo, Selección Argentina de Lionel Messi, en cuartos de final el domingo próximo en Kansas City.

Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia tras enfrentar a Suiza en el Mundial 2026

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Los colombianos tuvieron sus oportunidades en Vancouver, pero como en todo el torneo, a la Selección Colombia le faltó el gol y luego encontraron en el guardameta Gregor Kobel su verdugo en la definición desde los once metros y fue la figura del compromiso en Canadá.

Los fallos de tiro penal de Davinson Sánchez y Cucho Hernández condenaron a una Colombia sedienta de seguir avanzando de ronda, que dejó a la albiceleste como único representante del fútbol sudamericano en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Uno de los jugadores que estuvo desde el pitazo inicial fue Jhon Arias, quien cumplía funciones como extremo en el tridente con James Rodríguez y Luis Díaz y es clave en el esquema de Lorenzo. El volante chocoano del Palmeiras de Brasil dijo que en algo se falló para que la selección no haya cumplido los objetivos de llegar a los cuartos de final.

A su vez, dijo que habrá que ajustar más para que no vuelva a pasar que en momentos clave las cosas no salen bien en la Selección Colombia y que no se vuelva a caer derrotados en octavos de final, sino seguir avanzando y hacer historia, que era la idea desde el primer día en el Mundial 2026.

"NO CONSIDERO QUE TODO ESTE MAL"



Jhon Arias vio el vaso medio lleno tras la eliminación de Colombia y sacó en limpio las cosas buenas que dejó la Sele en el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/GDzScf9dKo — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

“Nos quedamos a la puerta. Hay sinsabor y nos quedamos con la ilusión que nos hacía creer que podíamos llegar hasta el último día. Algo nos falló para quedarnos en octavos. Ojalá hoy sea un cambio en la Selección Colombia porque siempre nos quedamos a la puerta de grandes cosas. Hicimos buen Mundial, pero no nos alcanza. Algo tenemos que ajustar y corregir”, dijo Jhon Arias en DSports.

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Antes de esas palabras de Jhon Arias, más de 50.000 espectadores fueron testigos de un partido emocionante con mucho dolor de por medio. Los suizos ganaron por penales a los colombianos y es que ahí lo dicho por el volante toma un efecto drástico. La Selección Colombia sigue en problemas cuando le toca definir en momentos dramáticos.

Al final, Colombia se retira de la Copa del Mundo y comienza un nuevo proceso deportivo con miras al Mundial 2030.