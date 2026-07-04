Palabras de Jhon Arias conmueven al mundo tras anotar el gol del triunfo contra Ghana: “El mayor honor”

Jhon Arias fue el héroe de Colombia contra Ghana, este viernes, 3 de julio, en Kansas City. El atacante cafetero anotó el gol del triunfo (1-0) sobre los 14′ del primer tiempo, tras un magistral centro de su compañero Luis Javier Suárez.

¡GOL DE COLOMBIA!



Luego de una gran jugada colectiva, Jhon Arias puso el 1-0 ante Ghana. pic.twitter.com/6t3lWfuZeu — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

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Aunque la Tricolor trató de aumentar la ventaja, no pudo. La falta de efectividad, las intervenciones del portero rival, Lawrence Ati-Zigi, y hasta un fuera de juego de Luis Díaz impidieron que el marcador cambiara en Kansas.

Jhon Arias, emocionado tras marcar el gol del triunfo de Colombia ante Ghana

“Yo creo que es algo que viene de pequeño; yo creo que el mayor honor de cualquier deportista es representar a su país, representar a su gente, representar su cultura. Bueno, qué mejor manera de hacerlo que en el mayor palco del mundo”, le dijo Arias a Gol Caracol apenas acabó el partido.

“Cuando se ve a niños que tienen esos sueños, esos anhelos, cuando se ve por la televisión, cuando se ve como un espectador más, se sueña con estar del otro lado de la pantalla, se sueña con tener noches como hoy. Estoy feliz, viviendo el sueño, que ahorita es una realidad”, añadió Arias.

Y cerró: “Claramente, que ambicioso, con hambre de ir por más, con hambre de más noches como hoy, de seguir haciendo historia”.

Jhon Arias celebró el gol del triunfo de Colombia contra Ghana. Foto: AP Photo/Charlie Riedel

Jhon Arias habló del próximo rival de Colombia: Suiza

Con el paso a los octavos de final, Colombia enfrentará a Suiza el próximo martes, 7 de julio, a partir de las 3:00 p. m. (COL) en el estadio BC Place Vancouver de Canadá.

De cara al siguiente compromiso, Jhon expresó: “Lo vimos un poco ayer (el partido de Suiza contra Argelia). La verdad, sabemos que Suiza va a ser un rival complicado, que tiene los méritos para estar en octavos de final. Estamos hablando de un partido que nos va a exigir estar a nuestro máximo nivel. Yo creo que hemos demostrado estar listos, que estamos preparados para competir, que tenemos una gran selección”.

Para finalizar, expresó: “Tenemos grandes jugadores y yo creo que la base de nuestro éxito hasta ahorita es que somos una selección también muy humilde, una selección que va paso a paso y eso es muy importante, más ahorita en esta instancia que se viene”.