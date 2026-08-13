Gesto de Jhon Arias resuena en Brasil: drástica decisión de Palmeiras por el terremoto conmueve a Colombia

Jhon Arias se hizo sentir desde la distancia y respondió a la crisis que se vive en el país, luego del terremoto que afectó la zona sur occidental de Colombia y departamentos como el Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Risaralda.

El volante chocoano se expresó desde el corazón y gestionó la entrega de ayudas con aviones cargados de insumos y primeros auxilios que aterrizaron en Quibdó.

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El jugador de la Selección Colombia movió a su entorno para agilizar el envío de los aviones a una las regiones afectadas y pueblo natal. De esta manera, Jhon Arias se convirtió en uno de los personajes de la semana tras ser el verdadero héroe de sus paisanos chocoanos y no con goles precisamente. Sus gestos de vida movieron los cimientos del Palmeiras.

Y es que la actividad deportiva pasa a un segundo plano y se hace sentir con verdaderas ayudas cuando más lo necesitan. Al ver esto, Palmeiras también se movió y tomó decisiones que conmueven a Colombia, pues se unió a la fila de ayudas y entabló los lazos y las fuerzas con la fundación del jugador colombiano.

En un comunicado en las redes sociales, Palmeiras afirmó que se une a la fundación de Jhon Arias para ayudar en lo que se necesite. “La entidad fundada por nuestra camiseta número 11 (Arias), está recaudando donaciones en apoyo a Chocó, una de las regiones fuertemente afectadas por el terremoto en Colombia”.

Jhon Arias durante el partido de Palmeiras y Cerro Porteño en octavos de final de la Copa Libertadores. Foto: Brazil Photo Press via AFP

En el escrito, Palmeiras dejó un código del Banco Central de Brasil (PIX) para poder recaudar las donaciones. Aparece el correo electrónico de la esposa de Jhon Arias para facilitar la transferencia.

Jhon Arias ha hecho mucho por su región

No duró mucho tiempo tras el movimiento telúrico para que el jugador desde Brasil se uniera al pedido de ayuda para rescatar a las víctimas y brindar los primeros auxilios a los damnificados en el Chocó.

Anuncio del Palmeiras de Brasil Foto: X

En los aviones que envió, se conoció que iban insumos médicos y alimenticios, materiales de primeros auxilios y aseo personal y un grupo de médicos y rescatistas.

🇨🇴⚽️JHON ARIAS Y SU EMOTIVO MENSAJE POR COLOMBIA



❤️‍🩹🇨🇴​“Mi corazón está allá, son mi familia, mi país, mi patria. Nosotros tenemos la capacidad de no caer e ir hacia adelante. Estoy en disposición de ayudar”



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Jhon Arias es un futbolista conocido por su carisma y pocas palabras en la Selección Colombia. En el camerino se ha ganado un lugar de referencia y respeto por su buena actitud, además de sus grandes rendimientos en la cancha. Tras el Mundial 2026, se convirtió en uno de los jugadores colombianos con mejor rendimiento vistiendo la camiseta del Palmeiras de Sao Paulo.