Los dos ‘sablazos’ que tiró Jhon Arias tras la derrota de Colombia: no se quedó callado

Jhon Arias fue una de las figuras de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El volante chocoano marcó gol contra Ghana en dieciseisavos de final y arrancó como titular en los cinco partidos disputados por la Tricolor.

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Ante Suiza estaba haciendo un partido destacado, pero Néstor Lorenzo lo sacó del campo en el segundo tiempo por la tarjeta amarilla que había recibido minutos antes.

Desde el banquillo apoyó a sus compañeros y sufrió el momento exacto en el que se acabó el sueño mundialista. Luego del partido habló con la prensa en Vancouver, dejando frases que todavía retumban en redes sociales.

Pide cambio en la Selección Colombia

Primero se refirió a la derrota de la Selección Colombia y lo que puede significar para un futuro cercano. “Nos quedamos a la puerta. Hay sinsabor y nos quedamos con la ilusión que nos hacía creer que podíamos llegar hasta el último día. Algo nos falló para quedarnos en octavos. Ojalá hoy sea un cambio en la Selección Colombia porque siempre nos quedamos a la puerta de grandes cosas”, dijo.

El jugador de Palmeiras considera que se hizo “un buen Mundial” pensando con cabeza fría, “pero no nos alcanza. Algo tenemos que ajustar y corregir”.

Arias espera que “hoy sea un cambio en la Selección porque ya está bueno de quedarnos siempre a la puerta, de no llegar hasta el último día. Soy un fiel creyente de que Dios nos tiene grandes cosas, pero nos falta hacer lo humanamente posible para llegar hasta alla”.

¿Dardo a la FIFA?

A Jhon Arias le preguntaron si la cantidad de viajes influyó en que Colombia se sintiera cansada ante Suiza, selección que llevaba varios días concentrada en Vancouver y no tuvo que moverse.

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“Es difícil responder eso porque puede haber sanciones. Infelizmente, así es esta industria: no todos competimos con las mismas condiciones, no todos competimos en igualdad. Es algo que no es de ahorita, no se va a acabar aquí y con la tendencia a empeorar”, declaró.

El chocoano reconoció que “así es el fútbol” y hay que competir a pesar de las adversidades. “No es algo nuevo, no estamos descubriendo el mundo. Recorrimos los tres países, recorrimos grandes distancias y claramente afecta desde la parte física, pero yo creo que está bueno dejar de poner excusas. Creo que competimos y competimos bien, pero desafortunadamente nos vamos a casa”, agregó.

Colombia es la única selección que disputó partidos en los tres países anfitriones: arrancó en México contra Uzbekistán y RD Congo, luego se trasladó a Estados Unidos para jugar contra Portugal y Ghana, y por último viajó a Canadá por este último duelo ante Suiza.