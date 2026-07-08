¿Por qué no hay partidos del Mundial 2026 hoy? Esta es la razón y el calendario oficial

Desde el día de la inauguración, el pasado 11 de junio, pasaron 27 días consecutivos con partidos del Mundial 2026 en la parrilla de programación. Desafortunadamente, este miércoles 8 de julio no habrá fútbol y los fanáticos tendrán que esperar para ver el inicio de los cuartos de final.

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¿Por qué no hay partidos hoy? La razón es muy sencilla: la FIFA debe garantizar un mínimo de 72 horas de descanso para todas las selecciones clasificadas. El calendario quedó establecido así desde diciembre del año pasado, cuando se sorteó el fixture oficial.

Así quedaron programados los partidos de cuartos de final:

Francia vs. Marruecos : jueves 9 de julio a las 3:00 p. m. (COL)

: jueves 9 de julio a las 3:00 p. m. (COL) España vs. Bélgica : viernes 10 de julio a las 2:00 p. m. (COL)

: viernes 10 de julio a las 2:00 p. m. (COL) Noruega vs. Inglaterra : sábado 11 de julio a las 4:00 p. m. (COL)

: sábado 11 de julio a las 4:00 p. m. (COL) Argentina vs. Suiza: sábado 11 de julio a las 8:00 p. m. (COL)

El Mundial 2026 se da una tregua

El 11 de junio comenzaron el torneo 64 selecciones, el doble que en la edición precedente de Catar, y ya se han disputado 96 de los 104 partidos previstos en competición, para dejar el número de sobrevivientes en ocho.

Entre ellos ya no están ni los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá, eliminados en octavos), ni campeones del mundo como Brasil, Alemania y Uruguay, ni otros equipos que habían llegado con pretensiones de llegar lejos, como Países Bajos y Portugal.

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Sí continúa la gran favorita al título, Francia, que causó gran impresión con su potente delantera, aunque le tocó sufrir en octavos para eliminar a una batalladora Paraguay.

También ha llegado a cuartos la campeona Argentina, que mantiene así las opciones de convertirse en la primera selección que revalida el título tas hacerlo el Brasil de Pelé en 1958 y 1962.

La albiceleste ha llegado hasta aquí gracias en gran parte al genio de Lionel Messi, que a sus 39 años, sigue siendo el líder absoluto del equipo y ha marcado 8 goles en lo que va de torneo, convirtiéndose de paso en el máximo goleador de la historia del torneo con 21 tantos.

Muy lejos queda ya la cifra de 16 goles del alemán Miroslav Klose, que era el líder goleador en Mundiales antes de que echara a rodar el balón en esta cita orbital.

Lionel Messi marcó el empate en Atlanta, cuando quedaban pocos minutos para el final. Foto: AP Photo/

La lucha por la Bota de Oro se ha convertido en uno de los grandes atractivos del torneo. En la pugna, junto a Messi y Mbappé, está Erling Haaland, que con 7 goles ha llevado a Noruega a los cuartos, Harry Kane suma 6 con Inglaterra y tampoco se puede olvidar a Jude Bellingham, Ousmane Dembélé y Mikel Oyarzabal, todos con cuatro tantos y que siguen en el torneo.

El récord de goles en una sola edición, los 13 anotados por el francés Just Fontaine en 1958, podría estar en peligro de aquí al final del torneo.

*Con información de la AFP