Así quedó la Selección Colombia en el ranking Fifa tras su paso por el Mundial: subió puestos

El sueño de la Selección Colombia se apagó en octavos de final. Aunque el partido contra Suiza terminó en empate durante los 120 minutos de tiempo reglamentario, la Tricolor se quedó por fuera en la tanda de penales.

Falcao no se guardó nada tras la caída de Colombia en el Mundial: estalló por la organización del FPC

Carlos Antonio Vélez reaccionó a la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: profundo análisis

Dávinson Sánchez y Juan Camilo Hernández fallaron sus cobros desde el punto blanco, mientras que el rival solo desperdició uno. Tal como sucedió en Rusia 2018, Colombia pecó por falta de preparación para ese momento crucial.

El balance general en el Mundial 2026 es positivo. A pesar de caer en octavos de final, se escalaron puestos en el ranking Fifa y faltó muy poco para meterse en el top 10.

La Selección Colombia arrancó esta Copa del Mundo en el puesto 13° y lo termina en la casilla número 11° con 1739.89 puntos totales. El consuelo es haber superado a Alemania y Croacia, aunque Suiza amenaza la posición si sigue avanzando fases.

La parte alta de la clasificación continúa con Francia en el primer lugar, seguida por Argentina y España. Inglaterra, Brasil, Marruecos, Portugal, Bélgica, Países Bajos y México completan las diez primeras casillas en el ranking de la Fifa.

Ranking FIFA tras la participación de Colombia en el Mundial 2026. Foto: FIFA

El lamento de Néstor Lorenzo

Colombia se despidió muy temprano del Mundial 2026. Técnicos de otras selecciones consideraban a la Tricolor como una candidata al título; sin embargo, los penales volvieron a sembrar la amargura en la cara de los hinchas.

La reacción de Gustavo Petro a la eliminación de Colombia en el Mundial: reveló la final que quería

Néstor Lorenzo hizo autocrítica por la cantidad de opciones falladas ante Suiza, especialmente la de Jáminton Campaz en el tiempo suplementario. “Sabíamos que sería un partido muy cerrado, muy parejo; creo que merecimos un poco más en los 90 minutos por las intenciones que tuvimos. El juego se fue alargando, los equipos perdieron energía; esto llevó a los penales, que fue donde perdimos”, dijo el DT.

“No marcar gol nos ha sucedido bastante en algunos partidos antes del Mundial. El no convertir se paga; en las últimas dos fechas de las Eliminatorias marcamos nueve goles y se abrió el arco, hoy no”, lamentó Lorenzo.

Luis Díaz abraza a Camilo Vargas durante la tanda de penales del Mundial 2026. Foto: DARRYL DYCK/The Canadian Press v

Luis Díaz era la gran esperanza de Colombia para esta Copa del Mundo, pero solo pudo marcar un tanto en la victoria del debut contra Uzbekistán. Luego de eso le anularon cuatro goles por fuera de juego y estuvo lejos de su mejor versión.

El delantero centro también fue un dolor de cabeza para Lorenzo. Luis Javier Suárez venía con la chapa de goleador en Portugal, pero no marcó y su reemplazo, el chocoano Jhon Córdoba, resultó lesionado en la previa al choque contra Suiza.

Cucho Hernández era el otro responsable del gol. Aunque la hinchada lo pedía, quedó marcado por el penal que falló en la tanda definitiva.