Falcao no se guardó nada tras la caída de Colombia en el Mundial: estalló por la organización del FPC

Radamel Falcao García, la leyenda de la Selección Colombia, dio una contundente declaración en vivo tras la eliminación de la Tricolor en el Mundial 2026. Fue este martes, 7 de julio, cuando Suiza venció por penales al combinado nacional.

Colombia se despidió del Mundial 2026 con derrota ante Suiza. Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

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Falcao figura como comentarista para ESPN en este Mundial. Por eso, integró la transmisión en la derrota de Colombia contra Suiza, en el estadio BC Place Vancouver, y allí fue donde habló como un capitán más.

Falcao: “Es una vergüenza”

“Hoy ha sido en los 11 metros, como muchas otras tantas veces que a nuestro fútbol se le han cortado las alas a través de estos penales. Es algo que, definitivamente, tenemos que trabajar en nuestro fútbol, nuestros equipos, nuestros clubes. En selección, en nuestros futbolistas, hacer énfasis. No lo digo como una crítica, pero sí como parte del juego”, arrancó afirmando Falcao.

Y añadió: “Tenemos que prestar mucha atención, porque son muchas decepciones, repito, sea en selección o en clubes, las que nos hemos llevado”.

Mientras fue jugador activo de la Selección Colombia, Falcao García alcanzó los 36 goles al servicio de la Tricolor. Es una voz más que autorizada para hablar sobre lo que ocurre con el plantel cafetero.

Falcao estuvo cuando Inglaterra eliminó a Colombia, en octavos de final del Mundial Rusia 2018, también por la vía de los penales.

Falcao jugando contra Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. Foto: PA Images via Getty Images

Y, luego, se despachó:

“Nuestras formaciones tienen que mejorar, el énfasis o el cuidado, la atención, las herramientas, la infraestructura que se les deben dar a nuestros jóvenes, a las inferiores. Lo mismo a las divisiones del fútbol colombiano, no puede ser que no tengamos una categoría C, es una vergüenza que nuestro fútbol no tenga competitividad y fomente mediocridad, fomente vagancia, fomente equipos que no invierten porque saben que no van a descender a una división C.

“Tienen presupuestos de primera división y les pagan una miseria a los jugadores, y que lo único que genera es mediocridad en una institución (...) porque saben que no va a pasar nada si salen últimos. Nuestro fútbol merece algo más; esta directiva de Ramón Jesurún ha mejorado a la Selección Colombia, le ha dado los medios, ha puesto sedes en Bogotá, en Barranquilla, le está dando toda la selección. Y estos jugadores están con sus esfuerzos formándose aquí en Colombia, en otros lados, tratando de darnos lo mejor.

Finalmente, sentenció: “Un agradecimiento para ellos por lo que han hecho, pero nuestro fútbol no puede seguir fomentando vagos ni mediocridad. Y no es posible que quizá somos la única liga en el mundo que no tiene una tercera división, una cuarta división, y perdemos jugadores a los 20, 21 años porque no tienen dónde jugar”.