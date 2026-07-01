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Video: Melissa Martínez puso en aprietos a Falcao García; el Tigre no sabía dónde meterse

La reconocida presentadora entonó una canción y recibió el apoyo de sus compañeros para hacer pasar un momento gracioso al goleador de la Selección Colombia.

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Redacción Deportes
1 de julio de 2026 a las 11:45 a. m.
Radamel Falcao García y Melissa Martínez comparten durante el Mundial 2026 en las transmisiones de ESPN
Radamel Falcao García y Melissa Martínez comparten durante el Mundial 2026 en las transmisiones de ESPN Foto: Captura a video y foto de melissamartineza

Radamel Falcao García dejó de ser durante el Mundial 2026 el jugador de Millonarios y atacante histórico de Selección Colombia para convertirse en comentarista de una de las cadenas deportivas más importantes en Latinoamérica.

Al jugador se le ha visto salir al aire junto a Melissa Martínez, Carlos Valdez, el relator Fernando Palomo, entre otros. Junto a la presentadora hace las previas de los partidos de la Tricolor a ras de campo y se muestra afianzado en el rol que hace.

El carisma de la barranquillera, junto al conocimiento futbolístico de García Zárate ha hecho que los espectadores agradezcan dicho junte en ESPN.

Si bien allí en la pantalla es donde más se les ha visto juntos, también en otros espacios han sido grabados compartiendo. Recientemente surgió un video en el que Melissa le hizo pasar un momento gracioso, pero a la vez algo incómodo al Tigre.

Mientras iban en uno de los transportes que los ha movido en Norteamérica hacia los sitios de transmisión, estadios y demás locaciones, la mujer empezó a cantar la famosa canción “viva Colombia, viva Falcao”.

Allí todos los que estaban empezaron a contagiarse, mientras Falcao soltaba una sonrisa y sentía algo de pena por lo que pasaba. Fernando Palomo, relator extranjero, llegó hasta a bailar sumamente feliz por lo que estaba oyendo.

Carlos Valdés, Faustino Asprilla, entre otros que iban en el transporte también apoyaron a Melissa. Fue tal la verguenza que Falcao llegó a sentir, que en cierto momento no aguantó más dar la cara a la cámara que lo grababa y se escondió detrás de una silla.

Dicho gracioso momento se ha tomado redes sociales como Instagram o TikTok, donde se ha viralizado llegando a miles de vistas, así como comentarios aplaudiendo a Martínez por ese ‘homenaje’ a Falcao García con una canción icónica.

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Falcao analiza a la Selección Colombia

Colombia viene haciendo la tarea, y por ello está en la ronda de dieciceisavos de final del Mundial 2026. Su próximo reto será Ghana, dirigida por Carlos Queiroz, un viejo conocido del equipo nacional.

Ese paso desafortunado del entrenador extranjero por las filas colombianas le da un tinte de picante al duelo que se desarrollará el próximo viernes, 3 de julio, en Kansas.

Justo de ese partido habló Falcao García en ESPN. Al cuadro patrio le dio las claves para no entrar en un escenario errado que lo lleve a salir de la competencia.

“Ahora tiene que asumir la responsabilidad de ser el favorito en esta llave, después de lo visto en esta fase, la gente empezó a ver a Colombia y las selecciones lo empiezan a respetar”, puntualizó.

En especial sobre el enfrentamiento ante Queiroz, el Tigre sí considera que se deben tomar precauciones de más. Para el exentrenador de Colombia el deseo de ganar estará basado en su criticado paso.

“Quizá más lo que pueda sentir Queiroz por enfrentar a algunos de estos jugadores, sería desde el otro lado. Queiroz le va a querer ganar a toda costa, por las maneras como se fue. Sin duda alguna, es mi apreciación. Va a jugarse el partido de su vida", avisa Falcao.