Ciclismo

Dos nuevos colombianos fueron confirmados para la Vuelta a España 2026: se creció la lista

Este lunes salió la nómina oficial de varios equipos como XDS Astana, Cofidis, Team Jayco AlUla y Picnic PostNL, entre otros.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

17 de agosto de 2026 a las 10:41 a. m.
Harold Tejada y Juan Guillermo Martínez se suman a la lista de colombianos para La Vuelta.
Harold Tejada y Juan Guillermo Martínez se suman a la lista de colombianos para La Vuelta. Foto: Getty Images

Se creció la lista de colombianos que participarán en la Vuelta a España 2026. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) fue el primero en inscribir su nombre ante la organización, seguido desde ahora por Harold Tejada (XDS Astana) y Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL).

SAN SEBASTIAN, SPAIN - AUGUST 01: (L-R) Diego Pescador of Colombia, Nairo Quintana of Colombia and Team Movistar and Juan Mari Guajardo Aranguiz of Spain speaker prior to the 45th Donostia San Sebastian Klasikoa 2026 a 221,1km one day race from San Sebastian to San Sebastian / #UCIWT / on August 01, 2026 in San Sebastian, Spain. (Photo by Antonio Baixauli/Getty Images)
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Harold Tejada, líder del XDS Astana

La buena noticia para Colombia es que Harold Tejada acudirá como líder del XDS Astana en la Vuelta a España y le apunta a uno de los primeros lugares en la clasificación general.

El corredor huilense, que termina contrato este año con la escuadra kazaja, se despedirá por todo lo alto y espera superar lo hecho en la edición pasada: terminó en el puesto 12° como el mejor colombiano.

Además de convocar a Harold Tejada, el XDS Astana anunció la presencia de Yevgeniy Fedorov, Lorenzo Fortunato, Victor Langellotti, Henok Mulubrhan, Alessandro Romele, Cristián Rodríguez y Darren Van Bekkum.

El colombiano viene de terminar en el puesto 26° del Tour de Francia, un resultado que estuvo lejos de las expectativas. Con las piernas recuperadas tras ausentarse durante un mes de las competencias, Harold regresa a la acción con grandes ambiciones para la ronda ibérica.

Juan Guillermo Martínez repite en La Vuelta

El otro colombiano que fue confirmado como participante de la Vuelta a España 2026 es el boyacense Juan Guillermo Martínez, pertenciente al Team Picnic PostNL.

Esta será la segunda participación de Martínez en la ronda ibérica, después de haber terminado en el puesto 25° de la clasificación generaldel año pasado.

COMO, ITALY - OCTOBER 11: (L-R) Carlos Canal of Spain, Orluis Aular of Venezuela, Einer Rubio of Colombia and Nairo Quintana of Colombia and Team Movistar Team prior to the 119th Il Lombardia 2025 a 241km one day race from Como to Bergamo on October 11, 2025 in Como, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
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La nómina del Picnic PostNL también incluye a Mattia Gaffuri, Chris Hamilton, Timo de Jong, Gijs Leemreize, Oliver Peace y Timo Roosen.

“El último Grand Tour de la temporada nos espera, con nuestro equipo de listo para enfrentar tres semanas de montañas, sprints, contrarrelojes y todo lo que se interponga en el camino en La Vuelta. ¡Mucha suerte, equipo!“, apuntó el comunicado oficial.

En las próximas horas se podrían sumar más colombianos a la lista. Está pendiente la decisión sobre Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe), Nairo Quintana (Movistar Team) y Brandon Rivera (Netcompany Ineos).

Egan Bernal ya había sido descartado previamente por la dirección del Ineos. El zipaquireño ya disputó dos grandes vueltas este año y dejará su puesto libre para el regreso, entre otros, del británico Oscar Onley.

La Vuelta a España 2026 arranca el próximo 22 de agosto en Mónaco con una contrarreloj individual de 9 kilómetros. Serán tres semanas de intensa competencia por el título, que se entregará el domingo 13 de septiembre tras la última etapa a disputarse en Granada.