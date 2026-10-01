Falsa crítica del Pibe Valderrama a De La Espriella fue viral: era contra Santos y todo fue manipulado

En las redes sociales desempolvaron un video que muestra a Carlos Valderrama, exjugador de la Selección Colombia, en una durísima crítica contra el Gobierno por el recorte del presupuesto al deporte.

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El video de la leyenda de la Selección Colombia sí fue publicado una primera vez, pero en el mes de agosto de 2017, cuando el presidente del país era Juan Manuel Santos. Ya el contenido de la publicación deja en el aire que Carlos Valderrama habría pasado del apoyo en campaña a la crítica, ya con Abelardo De La Espriella gobernando. La republicación del contenido multimedia data del 26 de septiembre pasado.

Reedición del video de Valderrama Foto: X

Recordando que ‘El Pibe’ Valderrama sí apareció en material publicitario de Abelardo De La Espriella en días de campaña, junto a otros colegas y deportistas que no titubearon y le dieron el apoyo a ‘El Tigre’. Por otra parte, el exjugador, en aquel momento, criticó la reducción presupuestal al deporte tras política de Juan Manuel Santos.

Víctor Danilo Pacheco, Abelardo De La Espriella y Carlos Valderrama Foto: Campaña Abelardo De La Espriella

En aquel agosto de 2017, a Carlos Valderrama le siguieron con las críticas otros deportistas reconocidos del país, como los medallistas olímpicos Óscar Figueroa, Mariana Pajón, Yuberjén Martínez y Caterine Ibargüen. Además del exbeisbolista Edgar Rentería y el exciclista Winner Anacona, entre otros.

¿Porqué Juan Manuel Santos hizo la reducción en el deporte?

Ese recorte presupuestal contra los deportistas, que comenzó en 2018, generó molestia en el gremio deportivo porque además de limitar la preparación y procesos, era un momento clave cuando muchos de ellos hacían su ciclo olímpico para Tokio 2020 y la Selección Colombia de fútbol se alistaba para participar en el Mundial de Rusia de la FIFA.

“¿Hasta cuándo vamos a llegar, hasta cuándo vamos a aguantar? Ahora nos quitaron los recursos para el deporte nos jodimos. ¿Qué piensa el gobierno nacional? Los deportistas que representamos bien a nuestro país que se jodan. No entiendo esta vaina. No joda", fueron algunos de los cuestionamientos del 10 de la Selección Colombia en el video original que fue reeditado en días pasados.

Tras las duras críticas por la medida, Juan Manuel Santos tuvo que aclarar en un video junto a Nairo Quintana que la reducción se hacía solamente en el tema de la infraestructura, debido al complicado momento que vivía el país por la caída de los precios del petróleo. Además se comprometió a revisar esas cifras.

Conversé con @NairoQuinCo sobre el presupuesto para el deporte en 2018. #PorNuestrosDeportistas no recortaremos ayuda. pic.twitter.com/iSgzMrbp0H — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) August 10, 2017

De esta manera, se sienta la crítica del ‘Pibe’ Valderrama contra el gobierno Santos hace casi 10 años, en una reedición que es ajena a Abelardo De La Espriella, pero que volvió a rodar como desinformación debido al nuevo presupuesto general de la nación, que considera una baja de hasta el 40% en el Ministerio del Deporte.