“Se me fue”: la emotiva canción con la que los jurados de ‘Yo Me Llamo’ rompieron en llanto al recordar a sus seres fallecidos

La más reciente emisión del programa de talento musical Yo Me Llamo estuvo marcada por una atmósfera de alta carga emotiva en el denominado Templo de la Imitación.

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Las presentaciones de participantes como los imitadores de Myriam Hernández y Aida Cuevas derivaron en reflexiones personales por parte del cuerpo de jurados, quienes recordaron a familiares fallecidos a raíz de las interpretaciones presentadas en el escenario.

El momento más sensible de la velada ocurrió tras la presentación de la imitadora de la cantante chilena Myriam Hernández, quien interpretó el tema ‘Se Me Fue’, composición centrada en la pérdida de un ser querido.

Al finalizar la actuación, la carga dramática de la canción generó una reacción visible en los jurados. César Escola no pudo contener las lágrimas al evocar la memoria de su madre fallecida.

A pesar del componente emotivo, la evaluación técnica se mantuvo: Amparo Grisales y Elder Dayán señalaron imprecisiones en la ejecución vocal de la concursante.

Posteriormente, la participante que caracteriza a la artista mexicana Aida Cuevas lució un indumento elaborado por un familiar y realizó una interpretación valorada por el jurado debido a su profundidad y autenticidad.

Durante la retroalimentación, las referencias a los lazos familiares llevaron a que tanto Elder Dayán como Amparo Grisales recordaran a sus respectivos padres, evidenciando el impacto que la música evocadora ejerce en la dinámica del programa.

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La jornada también incluyó interpretaciones de distintos géneros y niveles de aceptación técnica por parte de los jueces:

Alejandro Fernández: El imitador del artista mexicano abrió su participación con el tema ‘Loco’, obteniendo una recepción unánimemente favorable. Los tres jurados destacaron el nivel técnico y la puesta en escena, destacando la reacción de César Escola como gesto de reconocimiento.

El imitador del artista mexicano abrió su participación con el tema ‘Loco’, obteniendo una recepción unánimemente favorable. Los tres jurados destacaron el nivel técnico y la puesta en escena, destacando la reacción de César Escola como gesto de reconocimiento. Luis Fonsi: Apoyado en el escenario con una guitarra que incluía la firma del artista original, el participante mostró avances según el criterio de la mesa evaluadora, que resaltó la evolución en su caracterización.

Apoyado en el escenario con una guitarra que incluía la firma del artista original, el participante mostró avances según el criterio de la mesa evaluadora, que resaltó la evolución en su caracterización. Pastor López: La presentación de música tropical y decembrina dividió las opiniones. Mientras que a Elder Dayán le agradó la propuesta festiva, Amparo Grisales y César Escola consideraron que la actuación careció de dinamismo e interacción escénica.

La presentación de música tropical y decembrina dividió las opiniones. Mientras que a Elder Dayán le agradó la propuesta festiva, Amparo Grisales y César Escola consideraron que la actuación careció de dinamismo e interacción escénica. Natalia Lafourcade: La interpretación del tema ‘En el 2000’ generó discrepancias de criterio entre los jueces. Mientas Elder Dayán señaló falta de energía y similitud con la versión original de la artista, otros miembros del panel expresaron una valoración positiva respecto al desempeño en tarima.

El formato del programa continúa equilibrando la exigencia técnica propia de un concurso de imitación con los componentes personales que emergen del repertorio seleccionado por los concursantes.