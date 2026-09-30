‘Yo me llamo Selena Quintanilla’ publicó doloroso video tras la muerte de su mamá: “seguiré adelante”

La imitadora de Selena Quintanilla en Yo me llamo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, pues en la gala del 28 de septiembre, la concursante subió al escenario en medio del duelo por la muerte de su madre y horas después, compartió un mensaje en redes sociales para recordar el papel que tuvo su mamá en la decisión de llegar a la competencia.

“Falleció hace dos días”: la imitadora de Selena Quintanilla cantó en ‘Yo Me Llamo’ tras la muerte de su madre

Después de cantar, la artista contó que su madre había fallecido apenas dos días antes. La noticia tomó por sorpresa a los jurados y al público, mientras la participante explicaba que decidió presentarse a pesar del difícil momento porque quería cumplir con aquello que había comenzado junto a su mamá.

Los jurados se pusieron de pie para aplaudirla y Amparo Grisales se acercó para darle un abrazo, en medio de una escena que marcó la gala.

Sin embargo, fue después de la presentación cuando la imitadora decidió hablar directamente con sus seguidores. A través de su cuenta oficial de Instagram, explicó que su madre había sido una de las principales razones por las que decidió participar en Yo me llamo.

“Una de las razones por las cuales estoy actualmente representando a Selena en la competencia Yo me llamo es porque mi madre quería que yo lo hiciera”, escribió.

La concursante recordó que, cada vez que tenía dudas sobre presentarse al programa, su mamá la motivaba con una frase que ahora cobra un significado especial: “hazlo” y “tú eres capaz”.

Según relató, ese respaldo fue determinante para que finalmente se animara a postularse. Por eso, aseguró que continuará en la competencia pese a los comentarios negativos que ha recibido.

“Por tal razón no haré caso los comentarios llenos de odio. Y seguiré adelante honrando la memoria de mi mamá y haciendo lo que ella quería que yo hiciera!!!”, manifestó.

Horas después, la imitadora volvió a compartir contenido relacionado con su madre. Esta vez publicó un video acompañado por Amor eterno, la reconocida canción interpretada por Rocío Dúrcal.

La elección de la canción tuvo un significado todavía más personal para ella, pues contó que solía cantarla junto a su mamá.

“Siempre canté está canción contigo. Nunca me preparé para cantártela a ti”, escribió junto al video.

De esta manera, la participante ha encontrado en la música y en su presentación en Yo me llamo una forma de mantener presente a su madre mientras continúa con uno de los retos más importantes de su carrera.