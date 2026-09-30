Seguro para carros Tesla en Colombia: esto es lo que cubre

La marca de carros Tesla ha tenido un notable impacto en Colombia desde su llegada a finales del año 2025, convirtiéndose en poco tiempo en una de las compañías que más unidades ha vendido en el país.

¿Cuánto cuesta asegurar un Tesla en Colombia? Esto ofrecen las aseguradoras

Los reportes compartidos por la Andi y Fenalco indican que, hasta lo transcurrido de 2026, el fabricante de vehículos de Elon Musk ha sido la 6.ª marca que más vehículos nuevos ha matriculado en el país, con 14.107.

De forma individual, el Tesla Model Y ha sido muy aclamado por los usuarios de Colombia, siendo hasta la fecha el modelo más vendido, con más de 12.000 unidades.

El comportamiento que se ha visto en el mercado automotor también ha puesto sobre la mesa otros aspectos vinculados con la posesión de estos vehículos, como las condiciones de aseguramiento.

La llegada de Tesla al mercado colombiano ha incrementado la presencia de vehículos eléctricos en las calles del país. Foto: Getty Images

Conocer qué cubre la póliza de un Tesla ayuda a identificar las protecciones que tiene un usuario en caso de sufrir algún incidente que afecte al carro.

¿Qué cubre el seguro de un Tesla en Colombia?

De acuerdo con Seguro Canguro, existen cuatro puntos propios de un Tesla o de un carro eléctrico que son cubiertos por un seguro y que conviene revisar en el clausulado antes de firmar.

El primero de ellos tiene que ver con la batería, la cual forma parte integral del carro y que está cubierta cuando un posible daño viene de un accidente de tránsito, un choque, un volcamiento o un incendio.

En caso de que Tesla ofrezca reparación por módulo, se trata como una pérdida parcial; si no es el caso, se reemplaza completamente.

Los propietarios de vehículos Tesla pueden acceder a diferentes coberturas ante daños ocasionados durante un siniestro. Foto: COLPRENSA

La conducción asistida de Tesla es cubierta por el seguro, pero su valor debe ser registrado como accesorio para que tenga cobertura si sufre daño en un siniestro. Algunas aseguradoras, como Allianz, también contemplan la cobertura de pintura y del sistema de conducción autónoma dentro de los productos de autos.

Los cargadores domésticos (wallbox) y el cargador portátil solamente están cubiertos si quedan declarados como accesorio en la póliza con su valor. En el caso de Sura, dentro de su Plan Autos Global Eléctricos e Híbridos, se asegura el cargador doméstico en casos de hurto, descarga eléctrica, quema y golpes.

Si el vehículo eléctrico se queda sin carga, el seguro permite asistencia con la inclusión de una grúa, que dirige el carro hasta la estación de carga más cercana.