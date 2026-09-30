SOC y SOH: los indicadores clave de la batería de un carro eléctrico

Para que un vehículo eléctrico funcione a la perfección, es clave que se encuentre en un buen estado la batería, al ser uno de los componentes más importantes de esta clase de carros.

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El cuidado de este dispositivo de almacenamiento no solamente depende de cuándo necesita una carga, sino también del estilo de conducción que tiene su usuario, la autonomía disponible y gran parte de su valor en el mercado.

Teniendo en cuenta esto, se presentan dos indicadores que ayudan a identificar el estado actual de la batería en un vehículo eléctrico, siendo estos el SOC y el SOH.

La capacidad de una batería eléctrica puede disminuir con el paso del tiempo y el uso del vehículo. Foto: Getty Images

Comprender la diferencia entre los dos términos es clave para poder interpretar mejor el estado del sistema de almacenamiento, optimizar su uso diario y detectar cualquier clase de signo de degradación.

¿Qué son el SOC y el SOH?

De acuerdo con el Real Automóvil Club de España (RACE), las siglas SOC significan estado de carga, la cual indica el porcentaje de energía disponible en la batería en un momento determinado respecto a la capacidad utilizable.

Un 100% muestra que una batería está completamente cargada, mientras que si presenta un porcentaje bajo, significa que hay poca energía disponible.

Las siglas SOH, por su parte, significan estado de salud, en donde muestra la capacidad útil que conserva la batería respecto al momento en el que era nueva.

Tras el paso del tiempo, al igual que el uso del vehículo eléctrico, este porcentaje estará disminuyendo debido a los ciclos de carga y descarga que tendrá el carro.

Tanto el SOC como el SOH miden aspectos diferentes. Por un lado, el SOC representa la cantidad de energía que tiene el automóvil en un momento concreto. Una similitud puede ser el porcentaje de batería que se muestra en un celular.

El SOC refleja la energía disponible, mientras que el SOH permite conocer el estado de conservación de la batería. Foto: Híbridos y Eléctricos

Mientras que el SOH refleja el estado de conservación de la batería y cuánto ha disminuido su capacidad respecto a cuando era nueva.

Por ejemplo, un carro eléctrico podría mostrar un SOC del 100%, indicando que la batería se encuentra cargada al completo, aunque su SOH se encuentre en el 80%.

Una situación como esta significa que la batería ha llegado a alcanzar su máxima capacidad actual, a pesar de que esta sea inferior a la que tenía cuando había salido de fábrica.

En pocas palabras, el SOC se encarga de mostrar la energía que está disponible en el carro eléctrico para su uso diario, mientras que el SOH muestra la evolución del estado de la batería a largo plazo.