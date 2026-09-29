Revelan el impacto que calculaba Movilidad con la semaforización de la rotonda de la calle 63 con carrera 50

El edil de Chapinero Nicolás Velasco reveló el documento SBP-DTS-001-2026 con el que la Secretaría de Movilidad calculó el impacto que tendría en el tráfico y la seguridad vial la nueva semaforización en la rotonda de la Calle 63 con Carrera 50 de Bogotá.
La propia Secretaría de Movilidad dejó claro en su estudio que poner semáforos en la 63 con 50 era inconveniente. Aun así, decidieron gastar cerca de $500 millones para instalarlos.— Nicolás Velasco (@VelascoNicolasO) September 29, 2026
¿Quién toma estas decisiones y quién responde por ellas? pic.twitter.com/0IQ2QQfjZd
El análisis técnico divulgado se realizó antes de que fueran instalados los nuevos semáforos y allí se encuentra el impacto presupuestado en la movilidad de los conductores:
- La velocidad promedio de circulación en la red del sector caería de 24,7 km/h a 16,3 km/h en la tarde, lo que generaría más congestión en los accesos a la glorieta.
- Durante la hora pico de la tarde, el tiempo de espera detenido en el trágico pasaría de 76 segundos a 155 segundos por vehículo.
Pese a los datos del estudio, la Administración Distrital defiende la instalación de los semáforos como una medida clave para la seguridad de peatones y ciclistas en la zona.
Esa postura sí coincide con las conclusiones del estudio, el cual indica que el principal logro del proyecto radicaría en la eliminación del denominado “cruce a riesgo”.
El diagnóstico señaló que, antes de la instalación, los peatones y ciclistas debían esquivar vehículos en movimiento sin ningún tipo de protección o fase semafórica exclusiva en la glorieta.
Así las cosas, con la medida se sacrificaron kilómetros por hora de velocidad y tiempo de trancón en pro de la seguridad de los peatones y ciclistas del sector.
Aun así, distintas voces del sector político critican la medida y cuestionan la afectación a la movilidad. La velocidad promedio es el punto más criticado.
Los promedios de velocidad en las ciudades más congestionadas del mundo
TomTom, la tecnológica especializada en soluciones de navegación GPS, cartografía digital y tecnología de localización para automoción, reporta anualmente cuáles son las ciudades con el tráfico más pesado del mundo.
Su más reciente informe es de 2025, en el cual detalló que Bogotá está en la séptima posición de las ciudades más congestionadas del planeta.
En el informe se calculó una congestión promedio de 69,6 % y una velocidad de 18,9 km/h. La capital colombiana solo es superada por Lublin (Polonia), Pune (India), Lodz (Polonia), Dublín (Irlanda), Bengaluru (India) y Ciudad de México (México).
Las 10 ciudades más congestionadas del mundo según TomTom
|Ciudad
|País
|Congestión promedio
|Velocidad promedio
|Tiempo perdido en el tráfico
|Ciudad de México
|México
|75,9 %
|17,4 km/h
|184 horas
|Bengaluru
|India
|74,4 %
|16,6 km/h
|168 horas
|Dublín
|Irlanda
|72,9 %
|17,4 km/h
|191 horas
|Lodz
|Polonia
|72,8 %
|22,5 km/h
|135 horas
|Pune
|India
|71,1 %
|18,0 km/h
|152 horas
|Lublin
|Polonia
|70,4 %
|27,0 km/h
|117 horas
|Bogotá
|Colombia
|69,6 %
|18,9 km/h
|153 horas
|Arequipa
|Perú
|69,5 %
|18,0 km/h
|154 horas
|Lima
|Perú
|69,3 %
|17,2 km/h
|195 horas
|Bangkok
|Tailandia
|67,9 %
|26,1 km/h
|115 horas
En el ranking también se incluye a Medellín, en el puesto 11 con una congestión promedio de 66,9 %; Cali, en el 13, con 65,6 %, y Barranquilla, con el 62,8 %.