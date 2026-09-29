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Revelan el impacto que calculaba Movilidad con la semaforización de la rotonda de la calle 63 con carrera 50

Se conoció el estudio con el que la Secretaría sustentó la instalación de estos semáforos.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

29 de septiembre de 2026 a las 6:39 p. m.
Semaforización en la glorieta de la calle 63 con carrera 50.
Semaforización en la glorieta de la calle 63 con carrera 50. Foto: Composición SEMANA | Fotos: Getty Images y Secretaría de Movilidad - A.P.I.

El edil de Chapinero Nicolás Velasco reveló el documento SBP-DTS-001-2026 con el que la Secretaría de Movilidad calculó el impacto que tendría en el tráfico y la seguridad vial la nueva semaforización en la rotonda de la Calle 63 con Carrera 50 de Bogotá.

El análisis técnico divulgado se realizó antes de que fueran instalados los nuevos semáforos y allí se encuentra el impacto presupuestado en la movilidad de los conductores:

  • La velocidad promedio de circulación en la red del sector caería de 24,7 km/h a 16,3 km/h en la tarde, lo que generaría más congestión en los accesos a la glorieta.
  • Durante la hora pico de la tarde, el tiempo de espera detenido en el trágico pasaría de 76 segundos a 155 segundos por vehículo.
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¿Por qué instalaron un semáforo y no un puente peatonal en la Calle 63 con Carrera 50? Esto dicen los organismos viales y la Alcaldía Galán

Pese a los datos del estudio, la Administración Distrital defiende la instalación de los semáforos como una medida clave para la seguridad de peatones y ciclistas en la zona.

Esa postura sí coincide con las conclusiones del estudio, el cual indica que el principal logro del proyecto radicaría en la eliminación del denominado “cruce a riesgo”.

El diagnóstico señaló que, antes de la instalación, los peatones y ciclistas debían esquivar vehículos en movimiento sin ningún tipo de protección o fase semafórica exclusiva en la glorieta.

Así las cosas, con la medida se sacrificaron kilómetros por hora de velocidad y tiempo de trancón en pro de la seguridad de los peatones y ciclistas del sector.

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Foto panorámica de la glorieta de la calle 63 con carrera 50. Foto: Secretaría de Movilidad - A.P.I.

Aun así, distintas voces del sector político critican la medida y cuestionan la afectación a la movilidad. La velocidad promedio es el punto más criticado.

Los promedios de velocidad en las ciudades más congestionadas del mundo

TomTom, la tecnológica especializada en soluciones de navegación GPS, cartografía digital y tecnología de localización para automoción, reporta anualmente cuáles son las ciudades con el tráfico más pesado del mundo.

Su más reciente informe es de 2025, en el cual detalló que Bogotá está en la séptima posición de las ciudades más congestionadas del planeta.

Así se encuentra la movilidad a la altura de la estación Héroes de TransMilenio.
Movilidad en Bogotá (imagen de referencia). Foto: SEMANA

En el informe se calculó una congestión promedio de 69,6 % y una velocidad de 18,9 km/h. La capital colombiana solo es superada por Lublin (Polonia), Pune (India), Lodz (Polonia), Dublín (Irlanda), Bengaluru (India) y Ciudad de México (México).

Las 10 ciudades más congestionadas del mundo según TomTom

CiudadPaísCongestión promedioVelocidad promedioTiempo perdido en el tráfico
Ciudad de MéxicoMéxico75,9 %17,4 km/h184 horas
BengaluruIndia74,4 %16,6 km/h168 horas
DublínIrlanda72,9 %17,4 km/h191 horas
LodzPolonia72,8 %22,5 km/h135 horas
PuneIndia71,1 %18,0 km/h152 horas
LublinPolonia70,4 %27,0 km/h117 horas
BogotáColombia69,6 %18,9 km/h153 horas
ArequipaPerú69,5 %18,0 km/h154 horas
LimaPerú69,3 %17,2 km/h195 horas
BangkokTailandia67,9 %26,1 km/h115 horas

En el ranking también se incluye a Medellín, en el puesto 11 con una congestión promedio de 66,9 %; Cali, en el 13, con 65,6 %, y Barranquilla, con el 62,8 %.