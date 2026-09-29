Revelan el impacto que calculaba Movilidad con la semaforización de la rotonda de la calle 63 con carrera 50

El edil de Chapinero Nicolás Velasco reveló el documento SBP-DTS-001-2026 con el que la Secretaría de Movilidad calculó el impacto que tendría en el tráfico y la seguridad vial la nueva semaforización en la rotonda de la Calle 63 con Carrera 50 de Bogotá.

El análisis técnico divulgado se realizó antes de que fueran instalados los nuevos semáforos y allí se encuentra el impacto presupuestado en la movilidad de los conductores:

La velocidad promedio de circulación en la red del sector caería de 24,7 km/h a 16,3 km/h en la tarde, lo que generaría más congestión en los accesos a la glorieta.

Durante la hora pico de la tarde, el tiempo de espera detenido en el trágico pasaría de 76 segundos a 155 segundos por vehículo.

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Pese a los datos del estudio, la Administración Distrital defiende la instalación de los semáforos como una medida clave para la seguridad de peatones y ciclistas en la zona.

Esa postura sí coincide con las conclusiones del estudio, el cual indica que el principal logro del proyecto radicaría en la eliminación del denominado “cruce a riesgo”.

El diagnóstico señaló que, antes de la instalación, los peatones y ciclistas debían esquivar vehículos en movimiento sin ningún tipo de protección o fase semafórica exclusiva en la glorieta.

Así las cosas, con la medida se sacrificaron kilómetros por hora de velocidad y tiempo de trancón en pro de la seguridad de los peatones y ciclistas del sector.

Foto panorámica de la glorieta de la calle 63 con carrera 50. Foto: Secretaría de Movilidad - A.P.I.

Aun así, distintas voces del sector político critican la medida y cuestionan la afectación a la movilidad. La velocidad promedio es el punto más criticado.

Los promedios de velocidad en las ciudades más congestionadas del mundo

TomTom, la tecnológica especializada en soluciones de navegación GPS, cartografía digital y tecnología de localización para automoción, reporta anualmente cuáles son las ciudades con el tráfico más pesado del mundo.

Su más reciente informe es de 2025, en el cual detalló que Bogotá está en la séptima posición de las ciudades más congestionadas del planeta.

Movilidad en Bogotá (imagen de referencia). Foto: SEMANA

En el informe se calculó una congestión promedio de 69,6 % y una velocidad de 18,9 km/h. La capital colombiana solo es superada por Lublin (Polonia), Pune (India), Lodz (Polonia), Dublín (Irlanda), Bengaluru (India) y Ciudad de México (México).

Las 10 ciudades más congestionadas del mundo según TomTom

Ciudad País Congestión promedio Velocidad promedio Tiempo perdido en el tráfico Ciudad de México México 75,9 % 17,4 km/h 184 horas Bengaluru India 74,4 % 16,6 km/h 168 horas Dublín Irlanda 72,9 % 17,4 km/h 191 horas Lodz Polonia 72,8 % 22,5 km/h 135 horas Pune India 71,1 % 18,0 km/h 152 horas Lublin Polonia 70,4 % 27,0 km/h 117 horas Bogotá Colombia 69,6 % 18,9 km/h 153 horas Arequipa Perú 69,5 % 18,0 km/h 154 horas Lima Perú 69,3 % 17,2 km/h 195 horas Bangkok Tailandia 67,9 % 26,1 km/h 115 horas

En el ranking también se incluye a Medellín, en el puesto 11 con una congestión promedio de 66,9 %; Cali, en el 13, con 65,6 %, y Barranquilla, con el 62,8 %.