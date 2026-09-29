Con esto salió Lamine Yamal cuando le preguntaron por el Balón de Oro: resuena en España

Este martes, 29 de septiembre, Lamine Yamal tuvo una brillante actuación con la selección de España. Marcó doblete de golazos a Croacia, en Sevilla, y el debate se agrandó en redes: ¿Merece el Balón de Oro?

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Apenas acabó el partido, TVE le preguntó a Yamal: “¿Una muesca más para el Balón de Oro?”, a lo que el jugador de la selección de España respondió: “Otra más”.

"¿Una muesca más para el Balón de Oro?"



-"Otra más"



JAJSJSJS GENIO DE MIERDA😭 pic.twitter.com/ieEuYGAmSQ — Álex (@LxoMessismoFCB) September 29, 2026

Es una más de las declaraciones que ha hecho Lamine Yamal sobre el Balón de Oro. Evidentemente, por sus desempeños en FC Barcelona y España, se ha ganado el derecho.

La entrega del Balón de Oro se hará el 26 de octubre de 2026. Además de Lamine, otro gran favorito al galardón es Harry Kane, quien ha brillado con Bayern Múnich y Alemania.

De la Fuente habló de la victoria de España ante Croacia

El seleccionador español, Luis de la Fuente, afirmó que no es amigo de destacar individualidades, pero que en el caso de Lamine Yamal es imposible no hacerlo y hay que resaltar su “trabajo en lo colectivo y en lo individual”.

“Es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez y todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo”, afirmó De la Fuente tras ganar 4-1 a Croacia este martes en Sevilla, en la segunda jornada del grupo A3 de la Liga de Naciones europea.

“Yo creo que es lo más destacado”, añadió el seleccionador español, en referencia a Yamal, autor de un doblete frente a los croatas.

“Es una suerte que esté con nosotros porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querida y se hace querer mucho”, aseguró De la Fuente.

El seleccionador español insistió, tras ganar en un margen de tres días a Inglaterra y Croacia, en que el equipo sigue teniendo margen de mejora.

“Soy muy perfeccionista y soy un convencido de que siempre se puede mejorar”, aseguró.

“Lo bueno es que este grupo de jugadores está exactamente igual de convencidos y siempre se puede hacer mejor”, explicó el seleccionador español.

Luis De La Fuente, técnico de España. Foto: Getty Images

El técnico español se mostró encantado con el buen ambiente que hay en la Roja porque “gestionamos primero personas y después deportistas”.

De la Fuente explicó que sus jugadores asumen que solo pueden jugar once, pese a que “son tan buenos” que se podría hacer dos selecciones.

“Entonces no hay egos; los egos que hay son siempre en positivo, no tienen tono peyorativo. Aquí el ego está siempre al servicio del colectivo”, consideró De la Fuente.

El seleccionador español también afirmó no estar demasiado preocupado por algunas debilidades en defensa.

“El equipo sigue demostrando una contundencia, una pegada fantástica y capaz de superar esa adversidad de encajar un gol y que te pongan empate”, explicó.

*Con información de AFP.