Golazo de Lamine Yamal en la Nations League: 25 pases de España y una soberbia definición

Lamine Yamal sigue de racha goleadora con España. Este martes, 29 de septiembre, marcó en el partido frente a Croacia por la segunda fecha de la Uefa Nations League.

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A los dos minutos de partido, tras una seguidilla de toques que pasó por casi todo el plantel de la selección española, Lamine definió de primera al palo contrario y puso a celebrar a los miles de espectadores que se dieron cita en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla.

El delantero del FC Barcelona venía de marcar este fin de semana frente a Inglaterra y repitió la dosis por segundo partido consecutivo, esta vez en condición de local.

El gol de Lamine Yamal fue una obra de arte de principio a fin. Nació con el saque del medio de Mikel Oyarzabal y fue pasando por todos los miembros del equipo hasta que lograron dejar solo al extremo derecho de 19 años, que definió como venía y la clavó a la base del vertical derecho.

Dominik Livaković, compañero suyo en el Barça, no pudo hacer nada para evitar la espectacular anotación con la que España abrió la cuenta de local en Sevilla.

Presentaron la Copa del Mundo antes de España vs. Croacia

Unos minutos antes del gol convertido por Lamine Yamal, la selección española presentó ante su afición la Copa del Mundo que ganó a mediados de este año frente a Argentina.

Rodri, capitán y mejor jugador del Mundial 2026, fue el encargado de llevar el trofeo hasta dentro del campo y ofrecerlo al público en los actos protocolarios.

La fiesta se trasladó al campo, donde España volvió a dar muestras de las cualidades colectivas que le permitieron bordar su segunda estrella en el escudo. La selección dirigida por Luis de la Fuente tenía el compromiso de jugar mejor y cortar de raíz las dudas que se habían generado pese a la victoria contra Inglaterra en Wembley.

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“Hay que dar una mejor versión de la que hemos dado en Londres contra Inglaterra”, dijo el DT en la rueda de prensa previa a este compromiso.

La orden fue clara y España la ejecutó al pie de la letra. En el primer minuto de juego hiló una jugada antológica que terminó con la soberbia definición de Lamine Yamal directo al fondo de la red.

Aunque Croacia se alcanzó a sacudir en los minutos siguientes, La Roja no tardó mucho para volver a imponerse en el juego y demostró que todavía tiene mucha hambre de títulos para este nuevo ciclo que empieza con la Nations League como primer reto.