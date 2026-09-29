Se confirmó otra baja sensible en Atlético Nacional por lesión: “Tobillo hinchado y dolor”

Atlético Nacional vive una verdadera pesadilla por cuenta de las lesiones. El cuadro verdolaga ya perdió a Alfredo Morelos y Chicho Arango, pero tampoco podrá contar con Marlos Moreno para el partido frente a Junior de Barranquilla.

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El extremo izquierdo salió tocado en el clásico contra Millonarios y aunque Nacional esperó unos días para determinar su evolución, finalmente se decidió que no entrará en la lista de convocados.

“A Marlos no le alcanzará para el partido contra Junior. Tobillo hinchado y dolor en el posterior”, apuntó la periodista Pilar Velásquez en su cuenta oficial de X. El tiempo de incapacidad total sería de tres semanas fuera de las canchas.

Esta nueva ausencia trastoca los planes del técnico Lucas González, quien tendrá que armar un rompecabezas para la alineación titular de Atlético Nacional.

Sin Marlos Moreno y Chicho Arango disponibles, así formaría el equipo antioqueño: Franco Armani; Andrés Felipe Román, Andrés Reyes, William Tesillo, Neider Parra; Juan Manuel Zapata, Felipe Marín; Ian Carlo Poveda, Elías Cabrera, James Rodríguez y Andrés Sarmiento.

Alfredo Morelos (der.), y Marlos Moreno (izq.) están en la lista de lesionados Foto: Juan Antonio Sánchez / Colprensa

El hospital de Atlético Nacional

Atlético Nacional llega a la parte decisiva del semestre con varios de sus titulares en la lista de lesionados. La situación es preocupante para el equipo de Lucas González, que encadena dos partidos consecutivos sin ganar.

Así está el hospital del cuadro verdolaga:

Alfredo Morelos

Edwin Cardona

Cristian ‘Chicho’ Arango

Elkin Rivero

Matheus Uribe

Nicolás Rodríguez

Marlos Moreno

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Algunos de los que están próximos a volver son Edwin Cardona, Elkin Rivero y Matheus Uribe, todos refuerzos para la zona media del campo. El verdadero problema está en la posición de delantero centro, donde Nacional tendría que improvisar con Andrés Sarmiento o algún canterano de las divisiones menores.

Después de enfrentar a Junior en el Atanasio, el calendario de Atlético Nacional viene con partidos de menor exigencia. El miércoles de la próxima semana enfrenta a Deportes Tolima, luego recibe a Deportivo Pasto y visita a Boyacá Chicó en Tunja.

A finales de octubre vuelven los rivales de primer nivel para el cuadro verdolaga: el 25 de octubre está programado su clásico contra Independiente Medellín y en la siguiente semana tiene dos exámenes complicados ante Santa Fe y Atlético Bucaramanga.

Lucas González cruza los dedos para que la mayoría de lesionados regresen en esas fechas; sin embargo, la carga de partidos consecutivos también podría causarle problemas a los que actualmente están cargando con la responsabilidad.

James Rodríguez, por ejemplo, está listo para asumir el reto como titular, pero debe manejar muy bien las cargas para que no le suceda lo mismo que pasó en otros clubes recientes como Minnesota United, Rayo Vallecano y São Paulo, donde se perdió partidos importantes por lesiones musculares.