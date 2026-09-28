Atlético Nacional definió el reemplazo de Chicho Arango y Alfredo Morelos: sería titular ante Junior

Atlético Nacional se quedó sin delanteros. Alfredo Morelos tiene un problema muscular que lo alejará varias semanas de las canchas, mientras que Chicho Arango sufrió una grave lesión en la rodilla y no estará disponible por lo que resta del campeonato.

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Esta semana enfrentan al Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot y Lucas González debe encontrar la manera de elaborar una alineación competitiva para romper la racha de dos partidos consecutivos sin ganar.

James Rodríguez se perfila para tener su primera titularidad, mientras que Andrés Sarmiento sería el elegido como reemplazo de Alfredo Morelos y Chicho Arango. En los últimos entrenamientos estuvo ocupando la posición de delantero centro y todo apunta a que recibirá la confianza del cuerpo técnico para ocupar esa zona del campo en el próximo partido de la Liga BetPlay.

La otra duda está puesta sobre Marlos Moreno, que salió tocado en el clásico frente a Millonarios y está entre algodones. Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez tampoco jugarán por su convocatoria a la Selección Colombia de mayores.

Posible alineación vs. Junior

En ese orden de ideas, la alineación titular de Atlético Nacional vs. Junior estaría conformada por: Franco Armani; Andrés Felipe Román, Andrés Reyes, William Tesillo, Neider Parra; Juan Manuel Zapata, Felipe Marín; Ian Carlo Poveda, Elías Cabrera, James Rodríguez y Andrés Sarmiento.

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Lucas González tiene dos días más para analizar las variantes y recuperar algunos jugadores que están saliendo de departamento médico. En este momento son seis jugadores los que están afectados por lesión:

Alfredo Morelos

Edwin Cardona

Cristian ‘Chicho’ Arango

Elkin Rivero

Matheus Uribe

Nicolás Rodríguez

Marlos Moreno (pendiente)

Aunque Andrés Sarmiento vio la tarjeta roja frente a Millonarios, puede jugar por la convocatoria de Rengifo y Velásquez. La sanción la pagará más adelante cuando termine la fecha FIFA y ambos jugadores regresen a las filas del cuadro verdolaga.

Andrés Sarmiento, delantero de Atlético Nacional Foto: Colprensa

¿Cuándo juega Atlético Nacional contra Junior?

El partido de Atlético Nacional vs. Junior está programado para este miércoles, 30 de septiembre, a las 8:00 de la noche (hora de Colombia). Dicho compromiso pertenece a la fecha 3 del campeonato y fue aplazado debido a que el Estadio Atanasio Girardot no estaba disponible en ese momento por la Feria de las Flores.

La transmisión oficial será exclusivamente a través de Win Sports+. Los usuarios de dispositivos móviles podrán seguirlo a través de la app de Win Play, aunque es necesaria una suscripción activa bajo pago.

Nacional es el equipo que menos partidos jugados tiene en el campeonato. Apenas en octubre se logrará poner el día con el resto de clubes del fútbol profesional colombiano.