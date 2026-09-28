Andrea Petro volvió a generar conversación en las redes sociales luego de compartir una publicación en su cuenta de Instagram, plataforma en la que suele interactuar con sus seguidores y dar a conocer diferentes aspectos de su vida personal y familiar.

Andrea, la hija de Petro, culpó a Iván Cepeda por perder las elecciones y le hizo fuertes críticas, “los votos que ganó Cepeda son los de Petro”

La empresaria, quien también acostumbra expresar sus opiniones sobre temas políticos y sociales, despertó la curiosidad de los internautas durante unas recientes interacciones en las que habló directamente de su situación con Gustavo Petro, su padre.

Sin embargo, en las últimas horas, lo que terminó llamando la atención fue una particular imagen que publicó en sus historias, con la que dejó al descubierto una actitud de su madre, Mary Luz Herrán, en las redes sociales.

La publicación permitió conocer un detalle de la dinámica familiar de Andrea Petro, quien ocasionalmente comparte este tipo de situaciones con las personas que siguen sus contenidos digitales.

La empresaria, con humor, reveló que pilló a su progenitora dándole likes a publicaciones en las que se hablaba de hombres atractivos de fuera de Colombia. La exesposa de Petro interactuó con un post en el que elogiaban a los turcos, precisamente por su belleza y encanto.

“Dios estaba feliz cuando hizo a los turcos”, dice el clip, el cual lleva también una bandera del país.

Allí se vio que Herrán le dio like, con lo que reafirmó este mensaje de la publicación.

Andrea Petro, con su particular estilo, publicó una captura de pantalla en la que se veía el perfil de su mamá, señalado por una flecha que lo dejaba en evidencia.

“¡Mamá! ¿Usted qué es lo que mira en redes?”, escribió, agregando unos emojis de risa y humor.