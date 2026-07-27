Mary Luz Herrán, exesposa de Petro, destapó en vivo algo que ocurrió mientras Iván Cepeda hacía campaña: “Fue terrible”

Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro Petro, cuestionó este lunes 27 de julio al jefe de Estado por salir en defensa de Juliana Guerrero, luego de que SEMANA revelara pruebas de una red de corrupción que la vincula a ella y a su hermana Verónica Guerrero con empresarios.

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“Mis hijos no pueden vivir en su país por apoyarte y apoyarnos en nuestras luchas. Si las Guerrero deben pagar por sus actos, que lo hagan. No defiendas lo indefendible”, dijo Herrán en parte de un mensaje en X.

En medio de ese escándalo, Herrán decidió hablar en El Debate de SEMANA. Aprovechó para contar algo que ocurrió mientras el hoy excandidato Iván Cepeda hacía campaña para intentar llegar a la Presidencia.

En principio, Herrán consideró que, en la campaña, Cepeda debió haber sido más “activo, más abierto, como más frentero”, recalcando que la tranquilidad de este mientras trataba de captar votos no “sirvió muchísimo”.

Posteriormente, se refirió al episodio que debió afrontar junto a su hija Andrea Petro cuando avanzaba la campaña de Cepeda.

“Él no quiso correr riesgos, tal vez [...], fue tan difícil llegar a él [Iván Cepeda]. Fue imposible llegar a Iván. Tuve una que otra conversación con él por WhatsApp, pero no fue posible. Mi hija quería acompañar a Iván en sus actividades y tampoco fue posible que Andrea lo acompañara. Yo creo que muchos se sentían ya con la Presidencia en la mano y nosotros dimos papaya. Nosotros nos confiamos, nos convencimos de que sí iba a ser presidente”, contó en El Debate la exesposa de Petro.

Herrán aseguró que Cepeda es “un hombre honesto”. Por otra parte, contó que a ella, mientras estuvo en el Pacto Histórico, le tocó presenciar y vivir una guerra interna que tampoco le hizo bien al hoy excandidato en su intención de llegar a la Casa de Nariño.

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“Esperemos que los compañeros nuestros en el Pacto Histórico hagan un acto de reflexión, de contrición, como digo yo, para darnos cuenta de que hubo muchos errores. Yo hoy no estoy en el Pacto Histórico, mi movimiento político. Nosotros nos salimos de la Colombia Humana, decidimos no entrar directamente ya en el Pacto Histórico, sino que queremos una conversa con quien va a ser presidente del Pacto, que es Gustavo Petro, porque aquí nosotros todos somos iguales y se tenía que haber defendido a la gente como era. Yo soy de las principales afectadas. Hoy no estoy en el Senado de la República, justamente por esa guerra interna que se libró, que fue terrible, que nos tocó salir corriendo del Pacto Histórico y volver al Pacto Histórico es pedir garantías también. Y ha sido muy complejo, de verdad, muy duro, muy duro. A nosotros nos dieron durísimo dentro de la misma izquierda”, contó en El Debate de SEMANA.