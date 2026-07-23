“No solo a los argentinos les cuesta perder”: Enrique Gómez carga contra Rafael Nieto tras mencionar a “dictadores” que se han posesionado en instalaciones militares

Rafael Nieto Loaiza y Enrique Gómez protagonizan una nueva división entre el uribismo y el abelardismo. En primer lugar, Nieto, congresista del Centro Democrático, manifestó: “¿Cómo se va a leer, incluso, en el exterior, que el presidente de la República tenga que posesionarse en un cuartel, como si no tuviésemos aquí la posibilidad y la capacidad de darle las garantías al presidente que no va a haber problemas de seguridad si se posesiona en un recinto civil? Le da (la sensación) a la comunidad internacional de quienes al final garantizan el ejercicio democrático son los uniformados".

“Me parece que el mensaje es, repito, equivoco. Es que en Colombia los antecedentes son malos. Solamente los tres dictadores que hemos tenido se han posesionado en cuarteles, en guarniciones militares. Melo, Mosquera y Rojas Pinilla. ¿Por qué vamos a romper esa tradición? ¿Por qué vamos a dar un mensaje equivocado? Hagamos el homenaje a la Fuerza Pública después de que el presidente se posesione ante el Congreso ,en un recinto civil. Y ojo, yo creo que esto es muy importante. El presidente en ejercicio lo es hasta el momento en el cual se juramenta ante el Congreso. No es hasta las 12 del día del 6 de agosto o hasta las 2 de la tarde del 7 o hasta las 5″, agregó Nieto.

Enrique Gómez le responde en vivo a Jerónimo Uribe, quien dijo que algunos buscan una ruptura entre el nuevo gobierno y el Centro Democrático

¿La posesión de Abelardo De La Espriella será en una guarnición militar? Enrique Gómez habló de lo que viene

¿El presidente Petro tiene razón en que podría prohibir la entrada de los civiles a los batallones militares de los cuales él —según su teoría— es comandante supremo? le preguntaron en Blu Radio. Nieto Loaiza respondió: “Tiene toda la razón. Y usted sabe que yo discrepo sistemáticamente con Petro. Pero en este punto tiene toda la razón. Él es el presidente en ejercicio y es el comandante supremo de las Fuerzas Militares hasta el momento en el cual el presidente electo De La Espriella se posesione como tal ante el Congreso de la República”.

En El Debate, de SEMANA, Enrique Gómez, congresista del Movimiento de Salvación Nacional, una de las personas más cercanas al presidente electo, Abelardo De La Espriella, le respondió.

“Pues creo que es un análisis malintencionado. Me imagino que el senador Rafael Nieto también considera que el desfile del 20 de julio implica participación en política de las Fuerzas Militares. Un desfile que se hace en todas nuestras capitales de departamento, en muchas ciudades intermedias. Obviamente en las grandes capitales, incluso como se hizo en Bogotá, se hacen hasta dos”, dijo, inicialmente.

“Entonces, me imagino que Rafael andará diciendo que eso también mete a la Fuerza Pública en la política. Qué absurdo es ese. Entonces, aquí no se puede comparar. Grave que el presidente se suma a la tarima con la Oficina de Envigado y todos sus aliados. Eso sí es un hecho que genera justa y debida preocupación. ¿Que un presidente en ejercicio no se pueda dirigir a la nación en una instalación militar, eso va a alterar el orden constitucional?“, agregó.

“Mientras tanto no veía al senador Rafael criticando a Isabel Zuleta decir que pedía, párele bolas, una moción, una proposición prevaricadora diciendo que el Congreso se abstuviera de posesionar a Abelardo De La Espriella desconociendo el resultado. Eso sí no le parece a él que afecte realmente la legitimidad de las instituciones. No, yo creo que eso es un argumento de acomodo. Eso es para generarle ruido al presidente, que ha demostrado su talante democrático y que, vuelvo e insisto, cree en los símbolos y una de las grandes misiones de un mandatario es liderar el espíritu de la nación, el espíritu de las instituciones, que está decaído y alicaído”, agregó Gómez.

“Yo le le diría que no lo comparto y que eso implica que Abelardo es un dictador, que ese es el sofisma implícito en el discurso de Rafael, pues es absurdo”, aseveró. “No solo a los argentinos les cuesta perder”, al hacer un símil de la comparación de la derrota de la selección de Argentina ante su similar de España, con la derrota del uribismo en las elecciones que culminaron.