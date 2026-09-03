Hubo una imagen que llamó la atención el pasado 7 de agosto, día de la posesión del presidente Abelardo De La Espriella: Gustavo Petro salió de la Casa de Nariño solo en compañía de sus hijos Antonella y Nicolás Alcocer Petro, además de quienes fueron sus ministros.

Esta imagen contrasta con la que dejó la entonces familia presidencial cuando el líder del Pacto Histórico asumió su primer día en la Presidencia. En esa ocasión, todos estuvieron muy unidos y cariñosos. Por lo mismo, estas diferencias llamaron la atención.

Andrea Petro, hija del exmandatario, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y confesó lo que sintió al ver esto. “A mí esa última foto me duele”, señaló.

Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Primero, porque no pude estar presente. Estaba aquí con mis hijas, tenía que viajar. Yo estuve con él en Ciudad Bolívar cuando hizo su último discurso. Pude acompañarlo, pero ya después no podía estar ahí”, añadió.

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La especialista en Comercio Internacional recordó que en esa primera imagen, de la que tanto se habló, hizo falta su hermano Andrés Petro, ya que se encuentra exiliado y por eso no ha podido visitar Colombia desde hace muchos años.

Esto, según comentó, es una situación que le ha dolido bastante a ella. “Yo creo que el único miembro que hubiera sido bonito que estuviera ahí era mi hermano Andrés”, apuntó.

Andrea fue clara en que no es un secreto que ha existido un rompimiento al interior de su familia en el último tiempo, lo que, de acuerdo con ella, se demuestra en esa última foto de su papá saliendo solo con Antonella y Nicolás.

El expresidente Gustavo Petro y Andrea Petro, una de sus hijas Foto: SEMANA

“Ahí se demuestra realmente lo que ha pasado en la familia y eso no es algo que yo voy a mentir. Sí, la familia recibió un golpe muy fuerte durante los cuatro años de Presidencia”, expresó.

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No obstante, aseveró que no son la única familia presidencial a la que les ha pasado esto, puso de ejemplo a la de Juan Manuel Santos o la de Álvaro Uribe.

Por lo mismo, la hija de Petro afirmó que estar en el poder “destruye muchas cosas” y dentro de estas puede estar la propia familia. “Y es que mi papá ya lo había dicho en una entrevista, él dijo que él sabía que se iba a quedar sin familia”, declaró.

“No es que se quede sin familia, sino que sencillamente como que ya no tiene esa unión. Cada quien en su grupito seguimos apoyándolo, pero no sé si algún día —ojalá— volvamos a hacer esa hermandad grande que un día tuvimos hace ocho años, pero pues por el momento está muy complicado”, complementó.