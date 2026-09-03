Así reaccionó Petro después de que borraran un mural con su cara que estaba en una pared de Inravisión

El expresidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión que se tomó de borrar su mural y los de otras grandes figuras que estaban pintadas en las paredes de la sede de Inravisión, ubicada sobre la calle 26 de Bogotá.

Borran murales de García Márquez, Simón Bolívar, Jaime Garzón y más figuras del Instituto Nacional de Radio y Televisión en Bogotá

Entre las personalidades que estaban allí, además del exjefe de Estado, se encontraban, por ejemplo, Gabriel García Márquez, Simón Bolívar, Jaime Garzón, Alfredo Molano y Germán Castro Caycedo.

Sin embargo, sus rostros y sus palabras fueron borrados durante los cambios que se están llevando a cabo en el sistema de medios públicos después de la llegada de la nueva administración.

La decisión, que se conoció este 1 de septiembre, llamó la atención y generó muchas reacciones; una de estas fue la del expresidente Petro, quien no dudó en pronunciarse a través de su cuenta de X.

Allí, el líder del Pacto Histórico y de la oposición le hizo un llamado a los jóvenes para que realicen más piezas de este estilo en la capital del país. “Invito a la juventud bogotana a pintar más y más murales que hablen de la belleza y la verdad”, señaló en la publicación.

Así son los nuevos murales de Inravisión: un recorrido por la historia de la radio y la televisión

Petro acompañó el trino con la foto del mural de García Márquez y agregó en su mensaje un duro dardo. “Que los muros grises de Bogotá sean obras de arte, así derrotamos al fascismo y su gran mentira”, complementó.

En el mural del exmandatario estaba su imagen con su nombre; se le describía como un político y economista, además de que se leía una de las frases que dijo en su momento y que se volvió popular.

La decisión fue tomada en medio de los cambios organizacionales internos de la entidad. Foto: Screenshot 'x'

“Se necesita de nuevo la bandera levantada, quizás ya no roja, sino de todos los colores, una bandera de toda la humanidad para defender su propia existencia en el planeta”, se leía.