Shakira hizo historia en Kirguistán: así conquistó Bishkek con un saludo en kirguís

El 18 de octubre de 2026, Shakira sumó un nuevo destino a su trayectoria internacional: Bishkek, la capital de Kirguistán. La cantante colombiana se presentó en el Bishkek Arena como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, en un concierto que agotó la boletería y reunió a seguidores de 33 países.

La presentación marcó su debut en Asia Central y llevó su repertorio a una región en la que no había ofrecido un espectáculo de estas características.

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió al comienzo del concierto, cuando la barranquillera saludó a los asistentes en el idioma local. “Kutman kech, Bishkek! Kandaysyñar?”, dijo que en español significa “¡Buenas noches, Bishkek! ¿Cómo están?”.

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El espectáculo tuvo lugar en el Bishkek Arena, un estadio con capacidad para alrededor de 51.000 personas. La boletería se agotó y, de acuerdo con información atribuida a las autoridades turísticas y administrativas de Kirguistán, entre los asistentes internacionales se encontraban visitantes de Kazajistán, Rusia y Uzbekistán, además de otros países.

El espectáculo comenzó con La fuerte y avanzó por canciones que representan diferentes etapas de la carrera de Shakira. En la lista estuvieron temas como Te felicito, TQG, La tortura, Hips Don’t Lie, Loca y Ojos así, además de Whenever, Wherever, una de las canciones que consolidó su proyección internacional a comienzos de los años 2000.

El repertorio también incluyó Acróstico, la composición dedicada a sus hijos, Milan y Sasha, y Waka Waka, This Time for Africa, la canción asociada al Mundial de Sudáfrica 2010 que se convirtió en uno de los temas más reconocibles de su discografía. A ella se sumó Dai Dai, vinculada al Mundial de 2026, en una presentación que conectó distintas etapas de su carrera con su producción más reciente.

El concierto duró aproximadamente una hora y media, según el medio ruso Sputnik Kyrgyzstan.

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Shakira. Foto: Foto: Tomada instagram Shakira

La cercanía con los asistentes también se hizo evidente al final del espectáculo. Shakira se despidió con palabras en kirguís, ruso e inglés: “Rahmat, Bishkek! Spasibo, thank you guys! I love you!”.

Según la agencia estatal de noticias Kabar, que citó información del operador oficial de boletería GovTicket, llegaron seguidores de 33 países. Kazajistán fue el principal país de origen de los visitantes extranjeros, seguido de Rusia y Uzbekistán. También se registró la presencia de personas procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, China y Arabia Saudita.

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Shakira deleitó con su concierto en España. Foto: Foto: BorjaBHojas, especial para El País,

La siguiente presentación anunciada de Shakira para este año está programada para el 28 de noviembre de 2026 en las pirámides de Guiza, en Egipto, de acuerdo con el calendario publicado en su página oficial. El espectáculo, titulado Shakira Live at the Pyramids of Giza, forma parte de la misma gira mundial.