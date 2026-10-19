El plan que el Bayern Múnich tiene con Luis Díaz y lo toma por sorpresa para el próximo mercado de pases

Luis Díaz es el hombre de moda en el fútbol alemán luego del show de goles el fin de semana. Bayern Múnich aplastó al RB Leipzig con un contundente 6-1 en la sexta jornada de la Bundesliga, un triunfo categórico con el sello de Lucho, que se retiró como la gran figura tras marcar un brillante triplete que lo regresa a las primeras páginas.

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Con 14 puntos en la tabla, Bayern Múnich aventaja en el primer puesto al Borussia Dortmund gracias a la diferencia de goles (+17 contra +7). BVB fue frenado más temprano en Berlín por el Unión (0-0). El triplete de Luis Díaz y el show ofensivo del gigante bávaro, más el empate de su principal rival, catapultan mucho más al guajiro en el voz a voz en la Bundesliga.

En medio de esas voces en Alemania, se conoció la versión del periodista Florian Plettenberg en Sky Sports, donde deja entrever el plan que el Bayern Múnich tiene para el próximo mercado de verano en Europa y donde Luis Díaz es clave. Lucho sería un activo clave en la ventana de transferencias y podría dejarle muchas ganancias al club, pero el movimiento no iría por ese lado.

En medio de la renovación de Harry Kane hasta 2029, otra de las novedades del equipo pasa por sus extremos y, según Plettenberg, “Bayern está preparándose para el próximo verano y actualmente busca un nuevo extremo izquierdo”, que es la posición que ocupa Luis Díaz.

Esta novedad pasa porque Luis Díaz, hasta el momento, no tiene recambio en el ala izquierda y eso permite que el colombiano tenga más desgaste, poco tiempo de descanso y sea propenso a lesiones, en medio del duro calendario del Bayern Múnich en Bundesliga y Champions League, en sus objetivos de ganarlo todo.

Luis Díaz fue la figura del Bayern Múnich en la goleada ante el RB Leipzig por la Bundesliga. Foto: Bayern Múnich

Por esta razón, Bayern saldría al mercado para buscar la competencia para Luis Díaz y así tener una mejor rotación en esa zona del campo. El afán del Bayern podría agilizar esa maniobra y en este mismo mercado de invierno (diciembre y enero) salir por el futbolista ideal para suplir a Lucho.

Luis Díaz, la figura del Bayern Múnich

El festival de Luis Díaz empezó a los 12 minutos de comenzar el partido tras definir de gran manera un pase entrelíneas de Joshua Kimmich. Apenas 14 minutos después, Lucho habilitó a Aleksandar Pavlović para el 2-0 tras una gran maniobra individual y así irse del juego con triplete y placa de asistidor.

Al minuto 47 de la segunda parte, la conexión Kane-Díaz volvió a causar estragos ante el Leipzig. El inglés filtró el balón para que el extremo colombiano amagara hacia adentro y sacara un zurdazo rastrero que significó el 4-0.

La obra cumbre de Luis Díaz llegó sobre el minuto 69, cuando culminó una brillante acción individual fuera del área con un potente disparo para sellar su triplete y establecer el definitivo 6-0.