Luis Díaz responde a las críticas con triplete y asistencia en una noche de ensueño con el Bayern

El Bayern Múnich firmó una de sus actuaciones más arrolladoras en lo que va de la temporada al golear 6-1 al RB Leipzig por la sexta fecha de la Bundesliga.

Luis Díaz busca el desquite en el Bayern Múnich: se aferra a esta estadística para callar bocas

El equipo dirigido por Vincent Kompany, que venía de ceder un amargo empate 3-3 ante el Viking FK en la Champions League y marchaba en la tercera casilla por detrás del Borussia Dortmund y el Friburgo, disipó cualquier duda futbolística con un recital ofensivo comandado por la sociedad entre el colombiano Luis Díaz y el británico Harry Kane.

Leyenda del Bayern Múnich arremete contra Luis Díaz tras su bajo rendimiento: “Está fuera de forma”

El festival del guajiro comenzó a los 12 minutos tras definir con sutileza un pase entrelíneas de Joshua Kimmich. Apenas 14 minutos después, Díaz habilitó a Aleksandar Pavlović para el 2-0 tras una gran maniobra individual.

¡¡LUIS FERNANDO DÍAZ MARULANDA NO PERDONA!! El colombiano se escapó en velocidad tras un gran pase de Kimmich y definió bien para el primero de Bayern Munich vs. Leipzig. 📺 Mirá la #Bundesliga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/C7E3gpHzcZ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

Antes del descanso, Harry Kane se sumó a la fiesta como organizador para asistir a Michael Olise al 34′, decretando un categórico 3-0 parcial con el que ambas escuadras se retiraron a los vestuarios.

Hat-trick de ensueño para acallar las críticas

En la segunda mitad, la voracidad del Bayern Múnich no decayó. Recién reanudadas las acciones al minuto 47, la conexión Kane-Díaz volvió a causar estragos; el inglés filtró el balón para que el extremo colombiano amagara hacia adentro y sacara un zurdazo rastrero que significó el 4-0.

¡EL GUAJIRO ESTÁ ENCENDIDO! Lucho Díaz recibió el pase de Harry Kane, se acomodó, sacó un derechazo TOP para firmar su doblete y el cuarto de Bayern Munich sobre Leipzig. ¡GOLEADA EN CASA! 📺 Mirá la #Bundesliga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/PjAeaHU5bj — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

Tan solo cinco minutos más tarde, una combinación iniciada por Díaz terminó en la anotación de Kane para el quinto gol de la noche en Baviera.

La obra cumbre de Luis Díaz llegó sobre el minuto 69, cuando culminó una brillante acción individual fuera del área con un potente disparo colocado para sellar su hat-trick y establecer el definitivo 6-0.

¡¡UN DÍA SOÑADO PARA EL GUAJIRO!! ¡LUIS DÍAZ SACÓ UN GRAN DERECHAZO Y MARCÓ SU HAT-TRICK PARA EL SEXTO GOL DE BAYERN MUNICH VS. LEIPZIG! 📺 Mirá la #Bundesliga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/DECLBiuSkW — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

Finalmente, sobre el tiempo agregado, el Leipzig dio señales de vida; en el 90+1, Andrija Maksimović logró adornar el marcador y colocar el 6 a 1 final.

Con esta histórica actuación, el atacante cafetero ahogó las críticas recientes sobre su efectividad y ratificó su idilio ante la escuadra energética. Ahora, el Bayern enfoca sus baterías en el certamen europeo, donde recibirá al Arsenal este miércoles 21 de octubre, mismo día en que el RB Leipzig buscará pasar la página cuando enfrente al Real Madrid.

Mientras tanto, con esta victoria, el Bayern dormirá en el primer lugar de la liga alemana, a la espera de lo que suceda mañana domingo 18 de octubre cuando se lleve a cabo el encuentro entre el Bayer Leverkusen y el Friburgo; si lo gana el equipo blanquinegro, retomará la punta del torneo; si no, los de Luis Díaz seguirán en la punta.