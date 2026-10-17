Expresentadora de RCN confesó que su hermana tiene cáncer; reveló su estado de salud, tras reciente cirugía

Vicky Berrío, recordada por su participación en MasterChef Celebrity Colombia, se pronunció recientemente en redes sociales para compartir novedades sobre la salud de su hermana, Isabel Berrío, quien reveló que le encontraron dos tumores en cada uno de sus ovarios.

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Esta noticia causó preocupación entre los seguidores de la humorista, quienes han estado pendientes de la evolución médica de Isabel.

En medio de la incertidumbre, Vicky decidió contar cómo avanza el proceso, luego de que su hermana fuera sometida a una intervención quirúrgica.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la comediante apareció junto a Isabel y, fiel a su estilo espontáneo, aprovechó el momento para darle un toque de humor a la situación.

“Pues no les había avisado nada porque no había salido, pero ya salió”, comentó la también expresentadora de La casa de los famosos Colombia, y luego, entre risas, agregó: “Vean y miren cómo salió de mal esa muchacha de cirugía, chavita, por Dios, no, esa lipo le quedó”.

Con estas palabras, la comediante mostró una faceta cercana y familiar, mientras compartía con sus seguidores un nuevo reporte sobre la recuperación de su hermana.

Después de la intervención, Isabel tuvo la oportunidad de dirigirse a las personas que han estado pendientes de su estado de salud y que le han enviado mensajes de apoyo durante los últimos días.

La mujer se mostró agradecida por las muestras de cariño recibidas y se emocionó al referirse al acompañamiento de quienes han elevado oraciones por su recuperación.

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“Los amamos, gracias, gracias, tengo los fanses más hermosos, qué comunidad tan espectacular, gracias por estar pendientes, por orar, de verdad el poder de la oración es hermoso”, manifestó Isabel en el video compartido por su hermana.

Antes de la cirugía, Vicky había publicado un mensaje en Instagram para pedirles a sus seguidores que encendieran una veladora por Isabel, pues tenía prevista la intervención quirúrgica a la una de la tarde.

La petición reflejó la preocupación por el procedimiento médico y la importancia que tuvo el respaldo de sus seguidores en un momento complejo.

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Por ahora, las imágenes compartidas por ambas muestran una actitud positiva después de la cirugía. Sin embargo, todavía no se conocen públicamente todos los detalles sobre el diagnóstico, los resultados médicos ni los pasos que deberá seguir Isabel.

Mientras tanto, Vicky Berrío continúa recibiendo mensajes de solidaridad de sus seguidores, quienes esperan nuevas noticias sobre la evolución de su hermana y le desean fortaleza a toda la familia durante este proceso de salud.