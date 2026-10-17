Horóscopo de hoy: Nana Calistar expuso este sábado 17 de octubre lo que el futuro le depara a los signos

Para este sábado, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.
Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.
Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.
Horóscopo de Nana Calistar para este viernes 16 de octubre de 2026
- Aries
“No guardes la felicidad para cuando todo esté resuelto. Disfruta lo que hoy si tienes y deja de organizar tú solo una relación. En una reunión podría surgir una conexión inesperada. Arréglate por gusto y date permiso de pasarla bien: de tanto reservarte para después, ya pareces vajilla que nadie puede usar”.
- Tauro
“No toda demora es envidia: también hay pendientes que sigues evitando. Empieza lo importante y facilita tus hábitos sin castigarte por un antojo. Una broma de una amistad podría incomodarte; marca el límite. Si llega un chisme, no te metas por puro coraje”.
TAURO – 17 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 17, 2026
No toda demora es envidia: también hay pendientes que sigues evitando. Empieza lo importante y facilita tus hábitos sin castigarte por un antojo. Una broma de una amistad podría incomodarte; marca el límite. Si llega un chisme, no te metas por puro…
- Géminis
“Que alguien te alborote no significa que ya lo conozcas. Descubre sus intereses y observa cómo respeta tu ritmo antes de abrirle toda tu vida. En casa, cambia lo que dejó de servirte y acuerda antes de mover cosas ajenas. Si tienes pareja, recuperen la curiosidad: todavía hay más por descubrir que cómo se quitan el pantalón”.
- Cáncer
“Deja de discutir en tu cabeza con alguien que ni está presente. No necesitas otra explicación para recuperar tus días. Podría llegar una disculpa: escúchala sin sentirte obligado a reconciliarte. Una llamada o mensaje puede alegrarte. Y recuerda: hacer favores no convierte el desinterés de alguien en amor”.
CÁNCER – 17 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 17, 2026
Deja de discutir en tu cabeza con alguien que ni está presente. No necesitas otra explicación para recuperar tus días. Podría llegar una disculpa: escúchala sin sentirte obligado a reconciliarte. Una llamada o mensaje puede alegrarte. Y recuerda:…
- Leo
“Mira a las personas como son, sin inventarles cualidades ni exigir que piensen como tú. Tu carácter puede ayudar o complicar: comparte lo que sabes y reconoce ideas ajenas. En negocios, concreta el siguiente paso antes de celebrar”.
- Virgo
“Extrañar a alguien no te obliga a investigar toda su vida. Busca compañía disponible y disfruta sin culpa: reír no significa que quisiste poco. Si tu pareja está distante, conversa antes de devolverle frialdad. Un reencuentro mostrará cuánto cambiaste. Y en lo íntimo, elige tu ritmo: la decencia no se mide con cronómetro”.
VIRGO – 17 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 17, 2026
Extrañar a alguien no te obliga a investigar toda su vida. Busca compañía disponible y disfruta sin culpa: reír no significa que quisiste poco. Si tu pareja está distante, conversa antes de devolverle frialdad. Un reencuentro mostrará cuánto…
- Libra
“No dejes que tus seres queridos sepan de ti solamente por tus publicaciones. Pregunta, escucha y dile a tu pareja qué sigues admirando. Cierra tareas pendientes para no llevarte la oficina a la cena. Con amistades nuevas, aclara qué pueden publicar de tu casa. El cariño necesita presencia, no únicamente corazoncitos”.
- Escorpio
“No finjas que escuchaste: tu pareja podría resentir tu distracción. Si usan tu nombre para respaldar un rumor, aclara únicamente tus palabras. Con una amistad pasada, quizá te toque pedir disculpas sin exigir cercanía. Podría surgir un viaje exprés; revisa qué dejarías pendiente antes de aceptar y salir corriendo”.
ESCORPIÓN – 17 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 17, 2026
No finjas que escuchaste: tu pareja podría resentir tu distracción. Si usan tu nombre para respaldar un rumor, aclara únicamente tus palabras. Con una amistad pasada, quizá te toque pedir disculpas sin exigir cercanía. Podría surgir un viaje…
- Sagitario
“Una escapada romántica puede darles descanso, pero no resolver lo que evitan conversar. Aclara tus ganas antes de comprometer el próximo mes. Si estás soltero, alguien podría inspirarte a aprender algo nuevo. Sal de la rutina con un plan que sí disfrutes: tu espíritu aventurero merece llegar más lejos que el cargador”.
- Capricornio
“No digas ‘haz lo que quieras’ si ya preparaste el castigo. Pide lo que deseas y acepta que un no tampoco borra el cariño. Podría aumentar el deseo; disfrútalo con claridad. Deja de fabricar conversación con quien nunca participa. Si la relación cayó en rutina, prueben jugar y soltarse antes de declararla perdida”.
CAPRICORNIO – 17 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 17, 2026
No digas “haz lo que quieras” si ya preparaste el castigo. Pide lo que deseas y acepta que un no tampoco borra el cariño. Podría aumentar el deseo; disfrútalo con claridad. Deja de fabricar conversación con quien nunca participa. Si la…
- Acuario
“No vuelvas a un amor dañino solamente porque ya conoces sus reglas. Pregúntate qué te hace regresar y prepara otra respuesta. Si una amistad te compromete sin premiso, corrígelo. Para tus problemas, compara alternativas reales. Un encuentro íntimo podría alegrarte: no tiene que resolverte también la contabilidad”.
- Piscis
“Un asunto que lleva semanas pesándote podría encontrar salida. Reconoce qué cambió y deja de vivir en emergencia. En el amor, permite recibir ayuda sin pagar cada apapacho de inmediato. Un viaje o reencuentro puede acercarte a alguien querido. No juzgues por rumores: la apariencia no te cuenta toda una historia”.
PISCIS – 17 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 17, 2026
Un asunto que lleva semanas pesándote podría encontrar salida. Reconoce qué cambió y deja de vivir en emergencia. En el amor, permite recibir ayuda sin pagar cada apapacho de inmediato. Un viaje o reencuentro puede acercarte a alguien querido. No…