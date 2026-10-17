‘Joya’ de Atlético Nacional reveló la razón de su fichaje y qué fue lo que más le sorprendió del Verde

Una de las incorporaciones más destacadas de Atlético Nacional en el presente curso, el mediocampista argentino Elías Cabrera, sostuvo un diálogo con AS Colombia donde repasó los aspectos decisivos que lo llevaron a vestir la camiseta del conjunto paisa.

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Formado en la cantera de Vélez Sarsfield y con pasos por Central Córdoba y Tigre en el balompié de su país, el joven volante de 21 años confesó que la llamada directa del cuerpo técnico encabezado por Lucas González fue el detonante para acelerar su llegada a la Liga BetPlay.

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El jugador bonaerense detalló la red de negociaciones entre las directivas y su club de origen para concretar el préstamo. “Para mí era una gran oportunidad, la verdad que venir al más grande de Colombia era una gran oportunidad para mí. Y no lo dudé, no lo dudé”, explicó Cabrera al señalar cómo la promesa previa del entrenador de sumar su talento a un proyecto de envergadura se transformó en una oferta formal que no dudó en aceptar.

El vestuario de lujo y el impacto de la hinchada en el Atanasio

Durante la conversación, el futbolista formado en la V azulada abordó el contraste de encontrarse en un vestuario habitado por figuras internacionales y referentes históricos de la Selección Colombia y de River Plate, club del cual su entorno familiar es simpatizante.

Compartir el día a día con nombres de la talla de Franco Armani, Edwin Cardona y James Rodríguez representa, según sus palabras, un privilegio que aprovecha para nutrir su madurez profesional.

Respecto a la llegada de James, destacó su sencillez: “Desde el primer día que llegó se comportó muy humilde, siempre se acercó a mí, me preguntaba qué necesitaba (...) En ningún momento se hizo notar como una persona diferente, siempre igual que todos y eso lo hace aún más grande de lo que es”.

Más allá del ámbito deportivo y táctico, el choque de sensaciones más fuerte para el futbolista desde su arribo a Medellín ha sido la atmósfera que rodea al cuadro verde cada fin de semana.

“Es la primera vez que yo juego con un estadio lleno, que a donde vayamos somos locales, que la gente llena los estadios, entonces yo también lo estoy disfrutando y para mí es una locura”, puntualizó el creativo, calificando la exigencia de la tribuna como una inyección directa de energía para saltar al campo a proponer fútbol ofensivo en cada plaza.

El jugador, que debutó profesionalmente de la mano del técnico Alexander ‘Cacique’ Medina tras formarse desde los seis años en la escuadra de Liniers, confía en seguir consolidándose en el esquema titular del Verde de la Montaña, donde ya ha sumado minutos decisivos en la construcción de juego de ataque.