Alfredo Morelos ilusiona en Atlético Nacional: revelan qué tan cerca está de volver tras su lesión

Desde el pasado 16 de septiembre, Alfredo Morelos se lesionó en los isquiotibiales de la pierna derecha, y ha sido baja en Atlético Nacional por casi un mes.

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Siendo goleador y figura, Alfredo Morelos dejó un hueco en el ataque de Nacional que el técnico, Lucas González, no ha podido tapar. Todo porque, además de la lesión del atacante de 30 años, otros jugadores como Cristian Arango, Marlos Moreno y Nicolás Rodríguez también son baja por lesión.

Nacional se prepara para enfrentar al Deportivo Independiente Medellín, este miércoles 14 de octubre, por los cuartos de final de la Copa BetPlay. ¿Morelos llega a ese partido? Todo apunta a que no alcanzaría, pero su regreso sí estaría bastante cerca.

El retorno de Alfredo Morelos (izq.) podría ser pronto en Atlético Nacional. A su lado, James Rodríguez (der), fichaje estrella del verde paisa. Foto: Getty Images via AFP

“Morelos siente avances en su recuperación”

Pilar Velásquez, periodista de Clásico Paisa y cercana a la información de Atlético Nacional, reveló que pudo hablar con Morelos, aparte de la información que le dan desde el club verdolaga, y dio detalles de cómo van los avances del búfalo.

“Sobre Alfredo Morelos: tenía que hacerse una prueba de seguimiento (...) posteriormente le escribí a Morelos, él me dice que siente avances en su recuperación, que le está dando fuerte en el departamento médico, y en el centro de alto rendimiento de Guarne”, arrancó afirmando Pilar.

Y añadió: “Sin embargo, y esto ya lo digo yo, combinando la información que tengo desde Atlético Nacional más lo que deduzco que puede hacer Lucas: siento que poner a Morelos, contra Medellín (por Copa) es arriesgarlo. Me atrevo a decir que aunque Morelos ha avanzado, no está al 100%”.

Así las cosas, parece que el retorno de Morelos a las canchas no sería contra Independiente Medellín, pero sí podría pasar pronto. Además, Pilar también contó que la recuperación de Marlos Moreno podría quedar 100% lista, para que retorne a las canchas en el partido contra Independiente Santa Fe (29 de octubre).