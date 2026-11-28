Indignación nacional ha generado el video de un hincha de Millonarios que hizo gestos racistas y escupió a Dany Rosero, futbolista de América, durante el partido por la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

América de Cali tomó primera decisión tras denunciar actos de racismo en El Campín

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El conjunto escarlata se pronunció en un comunicado oficial donde rechaza los hechos y pide sanciones por parte de la Dimayor.

“Ningún jugador, deportista o persona debería tener que enfrentarse a expresiones de odio, discriminación o violencia por ninguna circunstancia. El respeto debe ser un principio innegociable dentro y fuera de las canchas”, expresó América de Cali en su cuenta oficial.

Millonarios, por su parte, está tratando de identificar al hincha señalado para tomar medidas al respecto y marcar un precedente sobre este tipo de conductas.

“Como institución manifestamos nuestro rechazo a cualquier comportamiento que atente contra la integridad, la armonía y la sana convivencia. Este tipo de situaciones no tienen cabida en el fútbol y mucho menos en El Campín, un escenario donde deben prevalecer el respeto y los valores del deporte”, apuntó el cuadro albiazul.

Ya había pasado ante Atlético Nacional

No es la primera vez que sucede un episodio así. A raíz de todo el revuelo que ha causado esta agresión contra Dany Rosero, en redes sociales desempolvaron otro video en el que se ve a hinchas de Millonarios insultando a los jugadores de Atlético Nacional.

Uno de ellos cruzó las barreras de la rivalidad deportiva y escupió cuando estaban pasando Andrés Sarmiento y Eduard Bello.

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En ese entonces no hubo sanciones para la tribuna de Millonarios y tampoco denuncias por parte de Nacional; sin embargo, es otro caso que se suma a la lista y genera indignación entre los fanáticos del fútbol profesional colombiano.

La Dimayor no se ha pronunciado sobre lo sucedido en el partido de Millonarios vs. América. Dependiendo del informe del comisario de campo, podrían darse sanciones para ese sector de El Campín, aunque esa decisión solo se conocerá hasta la próxima resolución del comité disciplinario.

Pronunciamiento del distrito

Los hechos que quedaron grabados en la transmisión oficial de Win Sports han causado tanta controversia que llegaron a manos de las autoridades. David Cortés, director de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno, dio su postura al respecto.

“El racismo no es solo una conducta reprochable; en Colombia puede constituir delito”, apuntó.

Cortés explicó que “la Ley 1482 de 2011, modificada por la Ley 1752 de 2015, sanciona penalmente los actos de racismo, discriminación y hostigamiento, y corresponde a las autoridades competentes establecer si los hechos denunciados se enmarcan en estas conductas”.