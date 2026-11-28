América de Cali adoptó una protesta en blanco y negro tras el acto racista y el escupitajo sufridos por su defensor Dany Rosero en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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El club difundió una imagen de su nómina titular con filtro en blanco y negro, y anunció que mantendrá ese formato en sus publicaciones hasta que las autoridades actúen.

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“Nuestras publicaciones serán en blanco y negro hasta que las autoridades competentes tomen medidas frente al acto de racismo vivido ayer en el estadio El Campín”, señaló el club.

La institución vallecaucana añadió que “el racismo no puede quedar impune” y cerró el mensaje indicando: “Quedamos atentos”, buscando penalizar a los responsables.

El rechazo oficial del América de Cali

La medida visual acompañó el pronunciamiento institucional de América de Cali contra la discriminación vivida por Dany Rosero durante la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

“América de Cali rechaza de manera categórica los actos de racismo vividos hacia nuestro jugador Dany Rosero en el estadio El Campín, durante el compromiso disputado frente a Millonarios”, expresó el club.

En el comunicado, la institución agregó que “ningún jugador, deportista o persona debería tener que enfrentarse a expresiones de odio, discriminación o violencia por ninguna circunstancia”.

Asimismo, pidió a las autoridades y organismos del fútbol colombiano investigar lo sucedido, subrayando que “el racismo no puede normalizarse, justificarse ni quedar impune”.

Origen del incidente y reacción de Millonarios FC

El hecho ocurrió cuando Dany Rosero caminaba hacia los camerinos tras ser expulsado al inicio del segundo tiempo por golpear con un codo a Leonardo Castro.

Comunicado Oficial Millonarios FC https://t.co/iqI8lUXOJr — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 28, 2026

En su trayecto de salida, un hincha de Millonarios le realizó un gesto racista imitando a un mono y lo escupió.

Por su parte, Millonarios FC rechazó los actos de violencia posteriores a la expulsión y afirmó que esos comportamientos “no representan a la Familia Azul ni los principios de Millonarios FC”.

El conjunto bogotano sostuvo además que el fútbol debe ser un espectáculo de armonía y convivencia, y nunca un espacio para la violencia, el racismo o la intolerancia.