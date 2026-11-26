Malas noticias para América de Cali en la previa de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay por la lesión de Jhon Murillo. El equipo Escarlata se instala en la ciudad de Bogotá para verse las caras con Millonarios en el estadio El Campín, en uno de los clásicos del fútbol colombiano, sin una de sus figuras en la zona de ataque.

Técnico de Nacional sentenció a James Rodríguez y Edwin Cardona: “Si no, no pueden estar”

Tabla de reclasificación tras los triunfos de Nacional y Santa Fe: cupos a Libertadores y Sudamericana

Será un doblete magistral por los nombres en la pizarra. Azules y rojos son considerados entre los clubes más grandes de Colombia y le siguen la pista a Atlético Nacional. Luego de esos partidos con el club verdolaga, Millonarios y América protagonizan otro clásico del FPC, que en esta recta final de año 2026, se juegan gran parte de las opciones por ser finalistas.

El primer asalto será en Bogotá, donde la novedad principal en América de Cali pasa por el parte médico del volante ofensivo venezolano Jhon Murillo, quien no estará en el clásico contra Millonarios y se teme por su lesión en este remate de temporada, donde el Escarlata pelea por el doblete de Liga y Copa.

Jhon Murillo extremo del América de Cali Foto: Raúl Palacios / El País

Murillo ha disputado 17 partidos en este semestre, registra dos goles, cuatro asistencias, 6 disparos al arco y una tarjeta amarilla y otra roja. En el juego anterior contra Deportivo Cali, su labor era clave para el ataque del América y era el más destacado hasta que tuvo que darse su sustitución. En el debut con Atlético Bucaramanga, anotó el primero en el estadio Américo Montanini (2-2).

Se teme por la situación de Jhon Murillo

El primer reporte médico de Jhon Murillo dice que el jugador sufre una contusión en una de sus rodillas y sigue en exámenes médicos, pues existe la posibilidad de que el futbolista tenga una rotura de ligamentos, lo que le llevaría a cirugía, su ausencia total en este 2026 y largos meses de recuperación. Se esperan los resultados y el paso a seguir.

Además de la baja de Jhon Murillo, por decisión técnica no estarán el lateral Mateo Castillo y el capitán Adrián Ramos, mientras que en altas aparece Jan Lucumí, quien hace parte del grupo de viajeros a Bogotá y podría ser titular.

David González (centro), técnico del América de Cali durante el clásico contra Deportivo Cali por la fecha 2 del Grupo B de los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de la Liga Colombiana 2026. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Ante la baja de Murillo, se cree que Tilman Palacios ocuparía su lugar en la zona de ataque en un tridente conformado por Luis Quiñones y Yeison Guzmán, para dejar a Tomás Ángel como único 9 de área.

El clásico este 27 de noviembre desde las 8:40 p.m., en El Campín de Bogotá por la señal de Win Sports+.