Este miércoles, 25 de noviembre, se completó la segunda fecha de los cuadrangulares finales en la Liga BetPlay 2026-ll. Los equipos del grupo A tuvieron ruedo en Bogotá y en Medellín, con repercusión directa en la tabla de reclasificación.

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Así quedaron los resultados en el grupo A de los cuadrangulares:

Santa Fe 3 - Once Caldas

Con un Franco Fagúndez inspirado, dejando gol y dos asistencias, Santa Fe goleó 3-0 a Once Caldas en El Campín.

Se trata de un triunfo clave para Santa Fe, que no solo regresa a la pelea en su cuadrangular, sino que suma más puntos de cara a la tabla de reclasificación.

⏱️90+’ ¡Finaaaaaaallll 🦁🔥! El Leon se queda con los 3 puntos en casa 😍 Santa Fe 🇮🇩 3-0 Once Caldas Fecha 2 - Cuadrangulares https://t.co/Reoiok7vn7 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) November 26, 2026

Atlético Nacional 3 - 1 Independiente Medellín

Aunque el poderoso arrancó ganando, gracias a un golazo de Keiner Klinger, Nacional sacó su poderío y sumó tres puntos que lo dejan como líder en el grupo A de los cuadrangulares.

Tesillo, Cabrera y Morelos fueron los anotadores en el equipo de Lucas González, que además se ratifica como el líder indiscutible en la tabla de reclasificación.

El gol que nos puso en ventaja, el segundo de la noche en la cabeza de nuestro argentino, Elías Cabrera 👏 https://t.co/JkL7IxMTl5 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 26, 2026

Tabla de reclasificación en Liga BetPlay: Nacional llega a 99 puntos y es líder

Atlético Nacional es líder inalcanzable en la tabla de reclasificación. Llega a 99 puntos y por este ítem, desde hace varias fechas atrás, ya se aseguró su clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores 2027.

América de Cali es segundo con 74 puntos en 42 partidos. De momento, la mecha está clasificando con Nacional a la Copa Libertadores.

Reclasificación tras los partidos del miércoles. https://t.co/8yq0cNzFle — José Orlando Ascencio (@josasc) November 26, 2026

Santa Fe, Deportes Tolima y Deportivo Cali están clasificando a Copa Sudamericana por el ítem de la reclasificación. De esos, el pijao no juega cuadrangulares, por lo que podría quedar fuera de la pelea pronto.

Once Caldas, Medellín, Millonarios y Bucaramanga están como perseguidores cercanos a los puestos de clasificación a torneos internacionales.

Cupos de Colombia para la Copa Libertadores 2027

Por normativa de la Conmebol, a Colombia le corresponden cuatro plazas para la Copa Libertadores 2027, distribuidas de la siguiente forma:

Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla.

Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.

Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional.

Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente)

Plazas de Colombia para la Copa Sudamericana 2027

Al igual que para Libertadores, Colombia tiene cuatro plazas fijas en la Copa Sudamericana 2027. Se distribuyen así: