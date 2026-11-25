Este miércoles, 25 de noviembre, Atlético Bucaramanga emitió una queja formal luego de la polémica en el juego ante Millonarios. Dicho partido se jugó el pasado 24 de noviembre, en El Campín, con victoria 4-1 a favor del embajador.

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Más allá del resultado, a los 42 minutos del primer tiempo, el jugador de Millonarios, Mateo García, pisó a Leonardo Flores del Bucaramanga. En consecuencia, el jugador albiazul recibió tarjeta amarilla por parte del árbitro central, Ferney Ossa.

Mateo García y su falta sobre Leonardo Flores, jugador de Bucaramanga. Foto: Win Sports

Sin embargo, el debate quedó completamente expuesto en redes sociales: ¿Era roja para Mateo García? Según el concepto de algunos analistas arbitrales, sí debió ser expulsión para el jugador de Millonarios.

Queja formal del Atlético Bucaramanga

En un extenso y contundente comunicado, Bucaramanga mostró su preocupación por el arbitraje de Ossa. Además, solicitó la divulgación de los audios VAR en el partido, concretamente de la jugada polémica por la falta de García sobre Flores.

“Tras analizar detenidamente la jugada, consideramos preocupante que, pese a la contundencia de las imágenes, el árbitro central, luego de aplicar la ley de ventaja, sancionara la acción únicamente con tarjeta amarilla. A nuestro juicio, dada la gravedad de la infracción y el riesgo que representó para la integridad física de nuestro futbolista, la acción ameritaba una revisión en campo por recomendación del VAR y, de acuerdo con las Reglas de Juego y las imágenes disponibles, pudo derivar en la expulsión del jugador del equipo rival”, reza una parte del comunicado de Bucaramanga.

Y añaden: “Por lo anterior, solicitamos a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), a su Comisión Arbitral y a la DIMAYOR que hagan públicos los audios del VAR correspondientes a dicha acción, con el propósito de esclarecer las razones por las cuales el árbitro central, Ferney Ossa, no fue llamado a revisar la jugada, así como los argumentos y criterios que sustentaron la decisión adoptada”.

📄𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: Solicitud de garantías y unificación de criterios arbitrales. #VolvamosA𝐑𝐔𝐆𝐈𝐑 #MiHerenciaMiPasión🫀 #SeSienteLaSegunda https://t.co/ZXdubVtilq — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) November 25, 2026

Segunda queja, en tres días, por decisiones arbitrales en la Liga BetPlay

El pasado 22 de noviembre, Atlético Nacional también emitió un comunicado en sus redes sociales. Fue luego de que el árbitro Jhon Ospina decidiera expulsar a Felipe Marín en el juego ante Once Caldas.

Nacional, al igual que Bucaramanga, solicitó que se publicaran los audios VAR de la acción. La Comisión Arbitral lo hizo y admitió que hubo un error de Ospina al sancionar como roja la acción de Felipe Marín.

Sin embargo, Dimayor emitió su resolución 118 de 2026 donde ratificó que la roja de Marín se mantiene. Es decir, el jugador no estará disponible en el clásico de Nacional contra Medellín.