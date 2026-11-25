Manchester United vio muy cerca otro desastre en la Champions League y apenas pudo empatar en su visita al estadio José Alvalade de Lisboa, en partido por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League. Era la segunda presentación del técnico Mauricio Pochettino con los ‘Diablos Rojos’ y alcanzó el empate 2-2 casi de forma agónica.

Un doblete de Bruno Fernandes salvó a Pochettino en este durísimo reto que le espera con uno de los clubes más grandes del mundo, que pasa por un mal momento y una seguidilla de técnicos que no han encontrado la fórmula para devolverlo a las grandes ligas en Europa.

El volante portugués empató al minuto 48 tras un penalti y dos minutos después firmó su doblete en lo que parecía una gran remontada en Lisboa. Sin embargo, Sporting vio su salvación en la magia del colombiano Luis Javier Suárez, quien al 80′ selló el 2-2 final que sabe a derrota en el Manchester United.

Con esta igualdad, Manchester United alcanza a meterse entre los 20 primeros y por ahora está clasificado al playoff para conocer los demás clasificados a octavos de final. Sigue la presión en Pochettino, que ya en su debut el pasado fin de semana cayó goleado 4-0 a manos del Liverpool en la Premier League.

Sporting Lisboa es noveno y es el primer clasificado a la eliminatoria de forma parcial.

*Noticia en desarrollo…