Este miércoles, 25 de noviembre de 2026, Bayern Múnich cayó derrotado por 2-1 ante LOSC. El partido fue válido por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League, y se desarrolló en el estadio Estadio Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq (Francia).

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Bayern Múnich cambia de planes con Luis Díaz: decisión obligada para Kompany ante la crisis

Bayern Múnich encaró este partido sin su tridente de ataque en el arranque. Harry Kane y Michael Olise están lesionados, y Luis Díaz estuvo en el banco debido a que fue su primera convocatoria tras la pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo, sufrida el 21 de octubre de 2026.

Luis Díaz volvió a jugar con Bayern Múnich

35 días después, Luis Díaz volvió a jugar tras su lesión. Este miércoles, ingresó al minuto 75 del segundo tiempo, cuando ya Bayern Múnich perdía 2-1 ante LOSC. Era evidente que el técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, buscaba mover sus fichas en ataque para tratar, mínimo, de alcanzar el empate. Sin embargo, no fue posible.

En los 15 minutos que jugó contra LOSC, Luis Díaz realizó 10 de 12 pases con éxito. Completó un pase largo, tocó 15 veces el balón y perdió dos veces la posesión. Poco o nada pudo hacer de cara al arco rival.

🔁 Wir wechseln. ↩️ Stanisic, Ito, Bischof 🔛 Musiala, Díaz, Binder 🔴⚪ 77’ | #LOSCFCB | 2-1 — FC Bayern München (@FCBayern) November 25, 2026

Se espera que, con su retorno, el guajiro pueda ir tomando más confianza partido a partido y regresar al nivel de la temporada anterior. En medio de todo, es una buena noticia para Bayern Múnich, un equipo completamente golpeado por las lesiones de sus figuras.

También jugó Jamal Musiala, nombre de interés público en los medios deportivos alemanes en los últimos días. A pesar de la zozobra que hay sobre su estado de salud, el alemán es otro que sumó minutos e ingresó al segundo tiempo.

¿Cuándo es el próximo partido del Bayern Múnich de Luis Díaz?

Este sábado, 28 de noviembre de 2026, Bayern Múnich visitará al Hamburgo S.V. por la décima fecha de la Bundesliga 2026-2027. El triunfo, para ambos equipos, asoma como una necesidad vital.

Resta esperar qué decisión toma Kompany sobre Luis Díaz, ya sea alinearlo como titular o volver a dejarlo en el banco para después darle ingreso a lo largo del partido.